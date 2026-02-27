21 personas recibieron atención médica tras incendio de buses en Oruro

Tras el voraz incendio que consumió cinco buses en un taller mecánico cercano a la Nueva Terminal, el reporte oficial de salud trae alivio a la población: no se registran víctimas fatales ni heridos de gravedad. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) Oruro confirmó que un total de 21 pacientes fueron atendidos como consecuencia directa del siniestro.

Balance de los afectados

El director del SEDES, Juan Rasguido, detalló que la respuesta médica se dividió en dos frentes:

16 pacientes evacuados: Trasladados a centros de salud de primer, segundo y tercer nivel, además de la Caja Nacional de Salud.

5 pacientes atendidos in situ: Estabilizados en el lugar del incendio por los equipos de respuesta rápida.

Entre los afectados se encuentran 10 bomberos de la Policía, un voluntario de SAR-Bolivia y 10 civiles, entre los que se identificó a los dueños del taller y mecánicos que intentaron rescatar los vehículos y sofocar las llamas.

Diagnóstico y estado de salud

De acuerdo con el informe médico, la mayoría de las atenciones se debieron a cuadros de intoxicación por monóxido de carbono e inhalación de humo. Por su parte, el coronel Alejandro Guillén, director departamental de Bomberos Calama, señaló que varios de sus efectivos presentaron cuadros de taquicardia y baja saturación de oxígeno debido al esfuerzo físico y la densidad del humo.

"No tenemos pacientes de gravedad. La mayoría fueron diagnosticados por inhalación de humo y tenemos dos casos con quemaduras de primer grado. Gracias a Dios, no hay fallecidos", afirmó Rasguido.

Despliegue de emergencia

Para mitigar la emergencia, se activó de forma inmediata la red de ambulancias departamental, movilizando: 10 ambulancias tipo 1 para traslados básicos y dos ambulancias tipo 3 (Terapia Intensiva) del Hospital General San Juan de Dios, enviadas preventivamente.

Hasta el último reporte, cinco pacientes ya han sido dados de alta. El resto permanece bajo observación para descartar complicaciones respiratorias, pero las autoridades de salud estiman que la totalidad de los internados abandonen los centros médicos entre la tarde de hoy y la jornada de mañana.

Mientras tanto, la Dirección de Bomberos continúa con las investigaciones periciales para determinar las causas exactas que originaron el fuego en el taller.

