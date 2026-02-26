Granizadas dañan 2.000 hectáreas en el departamento de Cochabamba

El secretario de Medio Ambiente de la Gobernación de Cochabamba, Óscar Zelada, informó que el departamento mantiene vigente una alerta naranja meteorológica e hidrológica emitida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), debido a las intensas lluvias y fenómenos climáticos registrados en las últimas semanas.

Detalló que, hasta la fecha, se reportan afectaciones por granizadas en 139 comunidades de 15 municipios, alcanzando a cerca de 4.000 familias y dejando alrededor de 2.000 hectáreas de cultivos dañadas en distintas regiones del departamento.

Asimismo, lamentó que en lo que va del año se hayan registrado cuatro personas fallecidas a causa de eventos relacionados con la época de lluvias.

Señaló que esta situación impulsa a la Gobernación a reforzar el trabajo coordinado con las alcaldías para evaluar daños y canalizar apoyo mediante insumos productivos, a través de instancias de desarrollo productivo.

En cuanto al abastecimiento de agua, Zelada indicó que la región metropolitana puede mantenerse tranquila, ya que la represa de Misicuni cuenta con un 85% de agua embalsada, mientras que los reservorios administrados por Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Semapa) alcanzan el 80% de su capacidad.

Sin embargo, la situación es distinta en el cono sur y los valles, donde las lluvias son escasas. Advirtió que existe un comportamiento climático similar al de 2023, cuando la sequía fue extrema en esas regiones. Anunció que en los próximos días se dará a conocer un reporte específico sobre las afectaciones por sequía, ya que varios municipios demandan atención urgente.

Zelada subrayó que los efectos del cambio climático deben motivar a las autoridades actuales y a las nuevas gestiones a asumir acciones estructurales. Entre las medidas en análisis se encuentra el bombardeo de nubes, además de inversiones ya realizadas en tanques soberanos y geomembranas para almacenamiento de agua.

Finalmente, informó que se cuenta con un presupuesto del Fondo Agua para la ejecución de proyectos en zonas afectadas por fenómenos climáticos, con el objetivo de mitigar impactos y fortalecer la resiliencia de las comunidades.

