¡URGENTE! Reportan incendio de magnitud cerca de la nueva terminal de Oruro

Un incendio de magnitud fue reportado la tarde de este jueves en inmediaciones de la nueva Terminal de Buses de Oruro, generando alarma entre vecinos y transportistas del sector.

El fuego se habría originado en un taller mecánico ubicado sobre la avenida Circunvalación. Personal de Bomberos acudió de inmediato al lugar para controlar las llamas y evitar que el siniestro se propague a otros inmuebles cercanos.

De manera preliminar, se informó que varias flotas que se encontraban en el sector habrían sufrido daños materiales de consideración. Hasta el momento no se reportaron víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando la magnitud de las pérdidas.

Bomberos trabajan en la zona para sofocar completamente el incendio y establecer las causas que originaron el siniestro.

