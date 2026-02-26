CAF garantiza $us 3.100 millones en financiamiento para Bolivia hasta 2030

El presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, ratificó este jueves un piso de financiamiento de $us 3.100 millones para Bolivia hasta el año 2030, recursos destinados a impulsar el crecimiento económico, fortalecer la infraestructura y apoyar programas estratégicos del Estado, de los cuales casi el 30% ya fue ejecutado.

“Hemos puesto un piso multilateral de 3.100 millones de dólares, de aquí hasta el final del 2030. Y queremos que esos recursos vayan a activar el crecimiento económico del país”, confirmó, tras sostener una reunión con el presidente del Estado, Rodrigo Paz, en Palacio de Gobierno.

El titular del organismo explicó que este financiamiento ya muestra avances concretos.

“El equipo de CAF es muy estricto. Me dice 29,6% de avance en la ejecución de los 3.100 millones. Bueno, digamos 30%. Son 500 millones de dólares que ya fueron desembolsados, a los que se suman 50 millones adicionales y 400 millones destinados a infraestructura, alcanzando 918 millones de dólares comprometidos en esta fase inicial, precisó.

Díaz-Granados remarcó que los recursos fueron discutidos y aprobados en el directorio del banco, tras su análisis con los ministros del área económica de Bolivia.

El millonario financiamiento para Bolivia forma parte de la “Estrategia País”, una hoja de ruta que guía la implementación de las estrategias de la CAF, a partir de un diálogo pragmático con el gobierno, donde se identificaron las coincidencias entre la demanda del país y la capacidad de financiamiento del organismo para distintos proyectos.

En el caso de Bolivia, la estrategia integral servirá para fortalecer sectores clave como infraestructura productiva, seguridad, justicia y control, con el objetivo de consolidar bases sólidas para el desarrollo sostenible del país.

El presidente de la CAF también subrayó la capacidad del organismo para respaldar estos compromisos financieros.

“Hoy tenemos un banco que es el principal emisor no soberano de América Latina y el Caribe. Solo este año hemos colocado casi 4.000 millones de dólares en bonos”, indicó y agregó que en los últimos cuatro años la entidad captó más de 30.000 millones de dólares en los mercados internacionales.

Dijo que, con ese piso financiero, Bolivia asegura una de las líneas de apoyo multilateral más importantes de los últimos años, orientada a dinamizar la economía y acelerar proyectos estratégicos hasta 2030.

