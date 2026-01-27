TEMAS DE HOY:
Economía

Bolivia mostrará su agenda de crecimiento e inversión en el Foro de la CAF

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, destacó que el país tendrá un espacio central en el “Bolivia Day”.

Miguel Ángel Roca Villamontes

27/01/2026 15:58

Bolivia mostrará su agenda de crecimiento e inversión en Panamá. Foto: Ministerio de Economía
La Paz

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, anunció que viajará a Panamá para participar en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por la CAF.

A través de sus redes sociales, la autoridad informó que Bolivia tendrá un espacio central durante el denominado “Bolivia Day”, donde se presentará la agenda nacional de crecimiento, inversión y desarrollo sostenible, además de exponer el potencial productivo del país ante líderes políticos, empresariales y organismos internacionales.

Espinoza destacó además la participación del presidente Rodrigo Paz en el foro, señalando que su presencia refleja el compromiso del Gobierno con el diálogo internacional, la atracción de inversiones responsables y la generación de oportunidades para la población boliviana.

El foro es clave para fortalecer la cooperación regional, atraer inversión y cuidar nuestra economía, siempre pensando en mejorar la vida de la gente”, señaló el ministro.

Finalmente, remarcó que la participación de Bolivia en este encuentro internacional forma parte de la estrategia para posicionar al país en el escenario regional, fortalecer vínculos económicos y avanzar hacia un crecimiento con responsabilidad.

