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Economía

Dólar paralelo: así se movió la cotización durante la segunda semana de marzo

Plataformas digitales registraron cambios en el tipo de cambio del dólar paralelo entre el lunes 9 y hoy, viernes 13 de marzo.

Charles Muñoz Flores

13/03/2026 12:30

Tipo de cambio paralelo: así cierra esta segunda semana de marzo. FOTO: .shutterstock.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El dólar paralelo registró fluctuaciones moderadas durante la segunda semana de marzo en Bolivia, manteniéndose dentro de un rango estrecho y sin variaciones abruptas, según los reportes diarios del portal especializado dolarboliviahoy.com.

Entre el lunes 9 y el viernes 13 de marzo, la divisa estadounidense presentó ligeros movimientos tanto en su cotización de venta como de compra. Este comportamiento se da en un contexto marcado por el acceso limitado a dólares a través de canales oficiales, situación que mantiene al mercado paralelo como una referencia importante para distintos sectores económicos y para la población en general.

Cotización día por día

Durante el periodo analizado, el comportamiento del dólar paralelo fue el siguiente:

Lunes 9 de marzo

Venta: Bs 9,47 | Compra: Bs 9,50

Martes 10 de marzo

Venta: Bs 9,26 | Compra: Bs 9,29

Miércoles 11 de marzo

Venta: Bs 9,22 | Compra: Bs 9,25

Jueves 12 de marzo

Venta: Bs 9,20 | Compra: Bs 9,22

Viernes 13 de marzo

Venta: Bs 9,26| Compra: Bs 9,28

Tendencia semanal

En términos generales, el dólar paralelo osciló dentro de un margen reducido, con variaciones de apenas centavos entre el punto más alto y el más bajo de la semana. Este comportamiento refleja una etapa de relativa estabilidad dentro del mercado informal, sin presiones abruptas que provoquen cambios significativos en la cotización.

Si bien este mercado no forma parte del sistema financiero oficial, sus valores continúan siendo tomados como referencia por ciudadanos, comerciantes y sectores que realizan transacciones en moneda extranjera.

 

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