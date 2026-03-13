¡Imágenes exclusivas! Así fue el operativo de la Policía Boliviana que terminó con la captura de Marset

Un megaoperativo policial ejecutado durante la madrugada de este viernes 13 de marzo permitió la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de permanecer prófugo durante casi tres años.

Imágenes exclusivas captadas por cámaras de seguridad y a las que tuvo acceso a la RED UNO DE BOLIVIA muestran el intenso movimiento policial en inmediaciones de un domicilio ubicado en el barrio Las Palmas, en la zona oeste de la capital cruceña, donde el denominado ‘Rey del Sur’ se encontraba resguardado.

El operativo comenzó cerca de las 03:00 de la madrugada, cuando efectivos de la Policía Boliviana, junto con personal del Ministerio Público de Bolivia, desplegaron un fuerte contingente que incluyó grupos especiales, vehículos policiales y agentes fuertemente armados con chalecos antibalas.

Las imágenes muestran el desplazamiento de unidades policiales que acordonaron varios accesos del sector.

Según informó el comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, Jhenky David Gómez Córdova, durante la madrugada se ejecutaron diversos operativos simultáneos que finalmente permitieron dar con el paradero del narcotraficante.

“La Policía Boliviana con todos los grupos especiales y unidades ha realizado diferentes operativos durante la noche y madrugada”, señaló la autoridad policial.

Durante la intervención, la Policía secuestró armas de guerra, municiones y teléfonos celulares, además de aprehender a cuatro personas, entre ellas una mujer que se encontraba en el lugar.

Vecinos del barrio Las Palmas expresaron su sorpresa al conocer que el narcotraficante internacional vivía en un domicilio de la zona residencial. Algunos relataron que el fuerte despliegue policial durante la madrugada generó preocupación entre los habitantes del sector.

La captura se produce después de que Marset lograra escapar en julio de 2023 de otro operativo policial en la zona norte de Santa Cruz, cuando huyó junto a su esposa Gianine García Troche y su familia desde una lujosa residencia donde presuntamente se ocultaba.

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