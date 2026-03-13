Así fue visto Sebastián Marset minutos antes de su extradición

Imágenes difundidas por SENAD- Paraguay muestran los momentos previos al traslado del narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, quien fue capturado este viernes 13 de marzo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y posteriormente trasladado a Estados Unidos bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

En las fotografías y videos se observa a Marset caminando enmanillado de manos y pies, unidos por una cadena, mientras es escoltado por agentes policiales bolivianos y personal de la DEA que lo conducen hacia una avioneta.

En otra de las imágenes difundidas, el narcotraficante aparece rodeado de autoridades policiales bolivianas y agentes estadounidenses momentos antes de ser subido a la aeronave que lo trasladaría fuera del país.

Asimismo, un video muestra el instante en que Marset es llevado hasta el avión en medio de un fuerte operativo de seguridad. Según la información preliminar, el traslado se habría realizado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se coordinó el operativo para su posterior envío a territorio estadounidense.

La Policía Boliviana confirmó que la captura del capo uruguayo se produjo durante la madrugada de este viernes en un megaoperativo desarrollado en la capital cruceña. En el operativo participaron efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y otras unidades especializadas.

El capo uruguayo era considerado el cuarto narcotraficante más buscado por la DEA, organismo que ofrecía una recompensa de dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el uruguayo es señalado como líder de una red internacional de tráfico de drogas que opera en Sudamérica y enfrenta acusaciones por presuntas violaciones federales, entre ellas conspiración para cometer lavado de dinero.

El narcotraficante, conocido como el “Rey del Sur”, era considerado uno de los criminales más peligrosos de la región y había logrado escapar de un operativo similar realizado en 2023.

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