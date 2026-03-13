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Video muestra a Marset subiendo esposado de pies y manos a un avión

Las imágenes captadas muestran a Marset subiendo las escaleras de la aeronave bajo estricta vigilancia, luego de haber sido considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Charles Muñoz Flores

13/03/2026 10:45

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

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El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera fue subido a una avioneta para ser trasladado a Estados Unidos bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en medio de un fuerte operativo de seguridad.

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que Marset es escoltado hasta la aeronave, desde donde fue trasladado fuera del país. En las imágenes se observa al narcotraficante enmanillado de manos y pies, unidos por una cadena, mientras camina acompañado por agentes que lo conducen hacia la avioneta.

El traslado se habría realizado desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde se coordinó el operativo para su posterior envío a territorio estadounidense.

Las imágenes captadas muestran a Marset subiendo las escaleras de la aeronave bajo estricta vigilancia, luego de haber sido considerado durante años uno de los narcotraficantes más buscados de la región.

Así subió el narco uruguayo al avión de la DEA

 

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