El narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera volvió a ser noticia tras su captura en Bolivia, luego de permanecer prófugo durante varios años. Su detención, ocurrida la madrugada del viernes 13 de marzo en Santa Cruz de la Sierra, revive un episodio que marcó su enfrentamiento con antiguos aliados: el último video en el que amenazó a su exsocio Erlan Ivar García López, conocido como “El Colla”, y desafió abiertamente a las autoridades.

El video fue difundido el 24 de octubre de 2025, cuando Marset apareció armado, con chaleco antibalas y rodeado de varios hombres encapuchados y fuertemente armados. En las imágenes también se observa un cartel que hace referencia al Primeiro Comando da Capital (PCC), una organización criminal brasileña con presencia en distintos países de Sudamérica.

Con tono desafiante, el narcotraficante respondió a las declaraciones de su exsocio, quien había asegurado públicamente que Marset se encontraba escondido en Bolivia.

“Este video es para decirle a ese sapo que se deje de andar diciendo dónde está uno. Puedo estar acá, mañana en Paraguay, otro día en Bolivia, otro día en Colombia”, expresó Marset en el mensaje difundido desde la clandestinidad.

Durante el video, el capo uruguayo dejó claro que, según sus propias palabras, su organización estaba preparada para enfrentar a cualquiera que se interpusiera en su camino.

“Estamos preparados para hacer guerra con el que sea. Con El Colla, con la Policía, no me importa nadie”, afirmó.

Además, lanzó una advertencia directa a quienes consideraba sus enemigos: “Mejor sean amigos y no enemigos nuestros, porque no les va a ir bien”.

El conflicto con “El Colla”

Las amenazas surgieron luego de que Erlan Ivar García López, alias “El Colla”, difundiera un video asegurando que Marset se encontraba viviendo en Bolivia. En ese momento, también denunció que su expareja y su chofer habían sido secuestrados en Santa Cruz en un episodio que presuntamente involucraba al narcotraficante.

Según sus declaraciones, Marset incluso habría amenazado con secuestrar a miembros de su familia si no entregaba su vida.

La captura en Santa Cruz

Meses después de aquel video, la situación dio un giro inesperado. La madrugada del 13 de marzo, fuerzas de seguridad bolivianas desplegaron un amplio operativo en la zona de Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, que terminó con la captura del narcotraficante.

El procedimiento fue ejecutado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) en coordinación con fiscales especializados en sustancias controladas.

Autoridades de Paraguay confirmaron que el operativo comenzó alrededor de las 02:00 de la madrugada, cuando se desplegó un cerco policial para capturar al prófugo y a miembros de su estructura criminal.

Posible extradición

Tras su detención, se abre ahora un proceso judicial que podría derivar en su extradición. Paraguay aparece como uno de los países interesados, debido a su presunta vinculación con la Operación A Ultranza Py, considerada la mayor investigación contra el narcotráfico en ese país.

En esa causa, Marset es señalado como uno de los líderes de una red criminal dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, junto con el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, alias “Tío Rico”.

Estados Unidos también podría solicitar su extradición, ya que la DEA lo incluía entre los narcotraficantes más buscados y ofrecía una recompensa de hasta dos millones de dólares por información que permitiera su captura.

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