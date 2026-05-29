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Tentativa de parricidio en Pando: este es el estado de salud de la madre

El personal médico del hospital Roberto Galindo evalúa minuciosamente la evolución de la paciente tras sufrir graves daños en el pulmón.

Ximena Rodriguez

28/05/2026 21:58

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Foto: Red Uno.
Santa Cruz

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En la ciudad de Cobija, Pando, sucedió una tentativa de parricidio que dejó a una madre de 46 años internada en la unidad de cuidados intensivos. La víctima ingresó de emergencia al hospital Roberto Galindo con un cuadro clínico crítico debido a las múltiples lesiones sufridas en el cuerpo.

Reporte médico oficial

La doctora Cecilia Ortiz, jefa médica del hospital Roberto Galindo, detalló: “Ayer a las 23:00 recibimos una paciente femenina de 46 años quien fue herida con arma blanca. Recibió 9 heridas, 6 fueron en la región cervical, otra en la región toráxica posterior que complicó el cuadro clínico, otra en la cara y otra en el dorso de la mano”. La especialista añadió que la lesión más complicada es la de la zona toráxica porque perforó el pulmón con una longitud de 4 centímetros, produciendo un trauma toráxico abierto penetrante.

La paciente fue intervenida prontamente por un equipo multidisciplinario de emergencias y cirugía del nosocomio. Actualmente, la afectada se encuentra estable en espera de la evolución de su cuadro clínico durante las próximas horas.

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