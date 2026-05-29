Tentativa de parricidio en Pando: este es el estado de salud de la madre

En la ciudad de Cobija, Pando, sucedió una tentativa de parricidio que dejó a una madre de 46 años internada en la unidad de cuidados intensivos. La víctima ingresó de emergencia al hospital Roberto Galindo con un cuadro clínico crítico debido a las múltiples lesiones sufridas en el cuerpo.

Reporte médico oficial

La doctora Cecilia Ortiz, jefa médica del hospital Roberto Galindo, detalló: “Ayer a las 23:00 recibimos una paciente femenina de 46 años quien fue herida con arma blanca. Recibió 9 heridas, 6 fueron en la región cervical, otra en la región toráxica posterior que complicó el cuadro clínico, otra en la cara y otra en el dorso de la mano”. La especialista añadió que la lesión más complicada es la de la zona toráxica porque perforó el pulmón con una longitud de 4 centímetros, produciendo un trauma toráxico abierto penetrante.

La paciente fue intervenida prontamente por un equipo multidisciplinario de emergencias y cirugía del nosocomio. Actualmente, la afectada se encuentra estable en espera de la evolución de su cuadro clínico durante las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play