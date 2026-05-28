Bono PEPE: Confirme fácil y rápido con un QR si actualizaron tus datos

Descubra los pasos necesarios para interactuar con las plataformas virtuales de la Gestora y confirmar si puede beneficiarse con el bono.
28/05/2026 18:21
Escuchar esta nota
El acceso a la base de datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se ha simplificado técnicamente para que cualquier usuario pueda interactuar con el sistema utilizando un teléfono celular o una computadora con acceso a internet. En este sentido, la institución recuerda a la población que el Bono PEPE actualiza datos diariamente y convoca a la ciudadanía a que conozca mediante estos dos métodos si es beneficiario autorizado para el cobro.
Para garantizar la seguridad del proceso, las plataformas únicamente solicitan el ingreso del número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento del titular. Los dos canales disponibles para efectuar la verificación son:
Plazos de cobro extraordinario para rezagados
El cronograma excepcional dispuesto por el Gobierno central establece que todas las ventanillas bancarias autorizadas mantendrán habilitado el pago hasta el próximo 19 de junio. Quienes presenten saldos acumulados de los meses previos podrán retirar los recursos pendientes en una sola operación simplificada.
Para acceder al cobro de forma correcta se deben tomar en cuenta las siguientes flexibilidades operativas:
Mira la programación en Red Uno Play