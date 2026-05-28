Bono PEPE: Confirme fácil y rápido con un QR si actualizaron tus datos

El acceso a la base de datos de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo se ha simplificado técnicamente para que cualquier usuario pueda interactuar con el sistema utilizando un teléfono celular o una computadora con acceso a internet. En este sentido, la institución recuerda a la población que el Bono PEPE actualiza datos diariamente y convoca a la ciudadanía a que conozca mediante estos dos métodos si es beneficiario autorizado para el cobro.

Para garantizar la seguridad del proceso, las plataformas únicamente solicitan el ingreso del número de cédula de identidad y la fecha de nacimiento del titular. Los dos canales disponibles para efectuar la verificación son:

Escaneo de Código QR: Al capturar la imagen digital del QR oficial desde su dispositivo móvil, el sistema lo redireccionará de forma inmediata al portal seguro de validación de beneficiarios.

Portal Web Institucional: Puede ingresar directamente tecleando la dirección electrónica oficial de la entidad de pensiones www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe).

Plazos de cobro extraordinario para rezagados

El cronograma excepcional dispuesto por el Gobierno central establece que todas las ventanillas bancarias autorizadas mantendrán habilitado el pago hasta el próximo 19 de junio. Quienes presenten saldos acumulados de los meses previos podrán retirar los recursos pendientes en una sola operación simplificada.

Para acceder al cobro de forma correcta se deben tomar en cuenta las siguientes flexibilidades operativas:

Cronograma abierto: No se requiere cumplir un orden según la terminación de la cédula de identidad ni por la fecha de nacimiento.

No se requiere cumplir un orden según la terminación de la cédula de identidad ni por la fecha de nacimiento. Documento original: Es obligatorio presentar el Carnet de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio en la ventanilla.

Es obligatorio presentar el Carnet de Identidad original, en formato físico y plenamente vigente además del certificado de sufragio en la ventanilla. Línea de soporte: Se encuentran disponibles la línea gratuita 800101070 y el número de atención vía WhatsApp 67195524 para reportar incidencias en el sistema.

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