Así cierra el dólar paralelo y el referencial este miércoles 27 de mayo en Bolivia

El mercado cambiario en Bolivia cierra la jornada de este miércoles 27 de mayo con una ligera tendencia a la baja en las cotizaciones del mercado paralelo, según el reporte de los principales portales de monitoreo digital, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene congeladas sus tasas referenciales.

Así cerraron las plataformas digitales

El comportamiento de la divisa estadounidense varió según los portales de referencia durante la mañana, el mediodía y el cierre de la tarde:

Dolarboliviahoy.com: Descenso paulatino

Esta plataforma reflejó una caída constante a lo largo del día, perdiendo algunos centavos hacia el final de la jornada. A las 6:00 AM inició en Bs 9.97 para la compra y Bs 9.94 para la venta; a mediodía bajó a Bs 9.94 para la compra y Bs 9.93 para la venta; y finalmente cerró la tarde en Bs 9.93 para la compra y Bs 9.92 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: Estabilidad total

A diferencia de la anterior, este portal mantuvo una estabilidad absoluta en sus cifras durante las tres mediciones del día, consolidándose un escalón por encima de los 10 bolivianos en la compra. Tanto a la mañana, al mediodía y al cierre de la tarde, las cifras se fijaron en Bs 10.01 para la compra y Bs 9.99 para la venta.

Bolivianblue.net

Cotización oficial del BCB sin variaciones

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) no registró modificaciones en su tablón oficial en comparación con la jornada de ayer martes. El valor referencial del ente emisor se mantuvo congelado en Bs 9.90 para la compra y Bs 10.11 para la venta.

BCB

Mientras los portales informales muestran movimientos mixtos entre la estabilidad y leves caídas, el tipo de cambio oficial del BCB permanece intacto, manteniendo la expectativa del sector comercial y financiero del país.

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