Así cotiza el dólar paralelo y el referencial este sábado 9 de mayo en Bolivia

El mercado cambiario boliviano despierta este sábado 9 de mayo con una leve tendencia a la baja en el sector informal. Según el reporte de los principales portales de monitoreo, el dólar paralelo ha cedido algunos centavos tras el cierre de la jornada anterior, situándose por debajo de la barrera de los Bs 10.01.

Comportamiento en el mercado paralelo

Los portales de referencia muestran una convergencia en los valores durante las primeras horas de hoy:

Dolarboliviahoy.com: Inició el día cotizando en Bs 10.00 para la compra y Bs 9.96 para la venta. Esto representa una caída frente a los Bs 10.01 (compra) y Bs 10.00 (venta) registrados la noche de ayer.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: El sitio, que actualiza sus cifras cada 15 minutos, refleja cifras idénticas de Bs 10.00 para la compra y Bs 9.96 para la venta. Este portal registró una baja más marcada, considerando que anoche situaba la compra en Bs 10.03.

Bolivianblue.net

Cotización Oficial del BCB

Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene la estabilidad en su tabla de valores. Para este sábado, el valor referencial no presenta variaciones respecto al viernes:

Compra: Bs 10.10

Venta: Bs 10.31

BCB

A pesar de la ligera caída en el mercado informal, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo sigue siendo un punto de atención para los agentes económicos, aunque este sábado el "blue" se sitúa momentáneamente por debajo del precio de compra oficial del ente emisor.

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