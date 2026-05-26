Así cierra el dólar paralelo y el referencial este martes 26 de mayo en Bolivia

La jornada cambiaria de este martes estuvo marcada por leves fluctuaciones en el mercado paralelo y un ajuste a la baja en las cotizaciones referenciales del sector oficial. A lo largo del día, las plataformas de monitoreo informal reflejaron comportamientos mixtos, mientras que el Banco Central de Bolivia (BCB) redujo levemente sus valores en comparación con el día anterior.

El comportamiento en el mercado informal

El mercado paralelo mostró movimientos diferenciados según las principales plataformas de seguimiento que operan en el país:

Dolarboliviahoy.com: Esta plataforma registró una tendencia a la baja a medida que avanzaba el día. Inició la mañana (06:00) en Bs 10,00 para la compra y Bs 9,98 para la venta. Hacia el mediodía, las cifras se situaron en Bs 9,98 para la compra y Bs 9,97 para la venta, cerrando al final de la tarde en Bs 9,98 para la compra y Bs 9,97 para la venta.

Dolarboliviahoy.com

Bolivianblue.net: A diferencia del anterior, este portal mantuvo una estabilidad absoluta durante toda la jornada. Desde las 6 de la mañana, pasando por el mediodía y hasta el cierre vespertino, congeló sus cifras en Bs 10,01 para la compra y Bs 9,99 para la venta.

Bolivianblue.net

Cotización oficial del Banco Central de Bolivia

Por su parte, el ente emisor determinó una reducción en sus tasas en comparación con la jornada del lunes. El Banco Central de Bolivia (BCB) estableció para este martes un valor referencial de Bs 9,90 para la compra y Bs 10,11 para la venta.

Esta cifra representa un leve descenso respecto al día de ayer, cuando el dólar oficial se cotizaba en Bs 9,92 para la compra y Bs 10,13 para la venta.

BCB

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