¿Tiene deudas tributarias? Esto debe saber sobre la nueva ley de alivio

El viceministro de Política Tributaria, Álvaro Tapia, explicó los alcances de la Ley de Alivio Tributario, una norma impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que busca beneficiar a miles de contribuyentes mediante la condonación total de deudas tributarias antiguas y la regularización de obligaciones pendientes.

La autoridad señaló que la ley, ya aprobada por la Asamblea Legislativa y próxima a su promulgación, establece como principal beneficio la condonación automática y total de deudas tributarias que no superen los Bs 10 millones, correspondientes a gestiones desde 2017 hacia atrás.

“Esto incluye tributo omitido, actualización, intereses y multas, y beneficiará principalmente a pequeñas y medianas empresas, profesionales, gremiales y cuentapropistas”, precisó.

¿Quiénes se benefician?

Asimismo, aclaró que las deudas generadas durante la gestión 2020 también serán condonadas en su totalidad, sin importar el monto, debido al impacto económico generado por la pandemia.

La autoridad estimó que alrededor de 117 mil contribuyentes podrán reactivar su actividad económica al liberarse de obligaciones consideradas incobrables o prescritas.

Ventajas para el ciudadano contribuyente

Para las deudas correspondientes a las gestiones 2018, 2019 y de 2021 a 2025, así como aquellas superiores a Bs 10 millones, la norma establece un programa de regularización que permitirá pagar el tributo actualizado con condonación de intereses y multas, además de facilidades de pago de hasta 36 meses.

El viceministro indicó que esta medida podría permitir al Estado recuperar cerca de Bs 20 mil millones, mientras que los contribuyentes se ahorrarían aproximadamente Bs 6.800 millones.

Otro de los cambios destacados es la reducción del plazo de prescripción tributaria de 10 a 4 años, lo que, según la autoridad, restablece el equilibrio entre la administración tributaria y los contribuyentes.

Consultado sobre el respaldo político a la ley, destacó que tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores aprobaron la norma e incluso incorporaron ajustes para ampliar sus beneficios.

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