El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano Urenda, confirmó este martes la aprehensión del ciudadano brasileño Gerson Palermo, considerado uno de los narcotraficantes más buscados en Brasil, durante un operativo ejecutado en el municipio cruceño de Cotoca.

Según informó la autoridad a través de sus redes sociales, el arresto fue realizado por efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE Oriente-GER) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), en coordinación con la Policía Federal de Brasil.

“Esta mañana, en el municipio de Cotoca, Santa Cruz, personal del GIOE Oriente - GER / Felcn logró identificar y arrestar al ciudadano brasileño Gerson Palermo, requerido por la justicia de Brasil por delitos vinculados al narcotráfico”, señaló Justiniano.

La autoridad destacó que el operativo fue resultado del intercambio de información y trabajo coordinado entre Bolivia y Brasil, particularmente con equipos policiales de Corumbá y enlaces bolivianos de inteligencia.

De acuerdo con antecedentes judiciales brasileños, Palermo es señalado como líder de una organización criminal dedicada al tráfico transnacional de cocaína, con operaciones vinculadas a la frontera boliviana. La Justicia Federal de Mato Grosso do Sul sostiene que la estructura criminal fue condenada por un caso relacionado con el traslado de más de 810 kilogramos de cocaína.

Las investigaciones también establecen que la organización utilizaba aeronaves, vehículos, camiones y otros bienes logísticos para sostener las operaciones ilícitas.

Tras su captura, el ciudadano brasileño fue trasladado a dependencias de Interpol para fines investigativos y el inicio de los procedimientos correspondientes.

Justiniano afirmó que este caso demuestra la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico y remarcó que las organizaciones criminales operan sin respetar fronteras, por lo que las respuestas estatales deben estar basadas en inteligencia, coordinación y acción conjunta.

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