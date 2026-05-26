Bloqueos complican el suministro de combustible y generan largas esperas en surtidores de Santa Cruz

La falta de abastecimiento regular de combustible continúa generando preocupación en Santa Cruz. Desde tempranas horas de este martes, largas filas de buses interdepartamentales se registraron en un surtidor ubicado en el tercer anillo y avenida San Aurelio, donde decenas de conductores aguardaban la llegada de un camión cisterna con diésel.

Según los choferes, el suministro en esta estación de servicio se agotó hace más de 24 horas, situación que obligó a varios transportistas a permanecer en el lugar durante toda la noche para intentar cargar combustible y continuar sus recorridos.

La mayoría de los buses afectados cubren rutas hacia Cochabamba, La Paz y otras regiones del país. Algunos conductores señalaron que recorrieron distintos surtidores de la ciudad sin éxito antes de llegar a este punto.

“Acá hay diésel, en otros surtidores no hay. Solamente aquí pueden encontrar”, manifestó uno de los choferes que esperaba abastecerse para continuar viaje hacia Puerto Quijarro.

La extensa fila de vehículos llegó a ocupar gran parte de la calle adyacente al surtidor, generando además congestión en la zona. Los conductores expresaron su preocupación por los retrasos y las dificultades para cumplir con sus itinerarios debido a la escasez del carburante.

“Sí, eso nos afecta”, afirmó otro transportista al explicar que la falta de diésel impide llegar a destino en los tiempos previstos.

Mientras tanto, los choferes permanecen a la espera de que en el transcurso de la jornada llegue una cisterna que permita reanudar el abastecimiento y aliviar la demanda acumulada en el sector del transporte interdepartamental.

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