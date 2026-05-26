Transporte Libre paraliza funciones ante escasez de combustible

La Federación Departamental del Transporte Libre de La Paz se declaró en estado de emergencia y determinó el repliegue de sus unidades debido a la falta de combustible, medida que agrava la crisis de movilidad que atraviesa la sede de gobierno en medio de la cuarta semana de conflicto social.

El dirigente Limbert Tancara informó que la decisión responde a la imposibilidad de operar, luego de que cientos de transportistas permanecieran durante varios días realizando filas sin lograr abastecerse de gasolina.

“Lamentablemente nuestros compañeros ya están paralizados porque no existe el vital elemento para poder trabajar. Desde el jueves han hecho filas y hasta hoy no hay respuesta”, señaló.

Tancara explicó que la molestia de las bases se profundizó por el incumplimiento de compromisos asumidos previamente por el Ejecutivo, entre ellos el diferimiento de créditos y un crédito solidario para el sector, acuerdos que —según afirmó— aún no fueron aplicados por las entidades financieras.

Mesas de diálogo

El dirigente sostuvo que, pese al escenario de tensión, el transporte libre mantiene su disposición al diálogo y pidió al Gobierno ampliar las mesas de negociación hacia todos los sectores movilizados.

“Siempre vamos a apostar por el diálogo. La única solución es sentarse con todos los actores sociales y atender cada pliego petitorio”, manifestó.

Respecto a las movilizaciones y bloqueos que afectan al departamento, Tancara señaló que la dirigencia respalda las protestas de sus bases y atribuyó la radicalización al retraso en la atención de las demandas.

Escasez de insumos en La Paz

Asimismo, advirtió que la falta de soluciones no solo golpea al transporte, sino también a la ciudadanía en general, que enfrenta escasez de alimentos, paralización del servicio y dificultades para desplazarse.

El dirigente insistió en que la pacificación del país pasa por un diálogo amplio y efectivo entre el Gobierno y los sectores movilizados, con participación de mediadores y cumplimiento estricto de los compromisos asumidos.

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