"Contradice la Constitución": Diputado Rada defiende abrogación de la Ley 1341

En medio del debate sobre la aplicación de mecanismos legales frente a las movilizaciones sociales que se registran en el país, el diputado del PDC, Ricardo Rada, defendió la propuesta de abrogar la Ley 1341, conocida como “Ley Copa”, al considerar que la norma amplía facultades legislativas que, según su criterio, contradicen la Constitución Política del Estado (CPE).

El legislador sostuvo que la Carta Magna ya establece de manera específica los requisitos y procedimientos para la aplicación de un estado de excepción, por lo que considera innecesaria una regulación adicional.

“Uno de los capítulos que mejor está reglamentado en nuestra Constitución es el referido a los estados de excepción”, afirmó Rada. Asimismo, aseguró que la Ley 1341 “sobrerreglamenta” aspectos ya contemplados en la CPE.

El parlamentario explicó que la propuesta de abrogación busca devolver el peso jurídico a la Constitución y evitar que una ley ordinaria establezca criterios que, según dijo, generan restricciones adicionales.

“Lo que queremos es darle valor nuevamente a nuestra Constitución por encima de una ley abusiva”, señaló.

Rada afirmó que, aun si la norma es eliminada, los estados de excepción continuarán sujetos a controles constitucionales y a mecanismos de fiscalización legislativa.

“Los estados de excepción van a seguir siendo regulados en el marco de la Constitución”, aseguró.

El legislador remarcó que la CPE establece que el Ejecutivo debe informar a la Asamblea Legislativa sobre las medidas adoptadas dentro de un plazo determinado y sostuvo que existen garantías constitucionales para proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Respecto a la situación de conflictividad social y los recientes episodios de violencia registrados en movilizaciones, Rada señaló que la aplicación de estados de excepción podría ser considerada cuando las fuerzas policiales se vean superadas.

“Si la Policía se ve rebasada, una de las facultades del estado de excepción es movilizar a las Fuerzas Armadas para garantizar derechos establecidos en la Constitución”, manifestó.

Sobre la sesión virtual en la Cámara de Diputados donde se prevé tratar la propuesta, el legislador expresó confianza en lograr un respaldo amplio.

“Estoy plenamente confiado de que una gran mayoría, me atrevo a decir más del 90% de los diputados, va a estar de acuerdo con abrogar esta ley”, sostuvo.

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