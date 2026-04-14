Rada: “Durante 20 años no hicieron cabildos, hoy protestan porque ya no tienen beneficios”

El diputado del Partido Demócrata Cristiano, Ricardo Rada, cuestionó el cabildo realizado en la ciudad de El Alto, señalando que este tipo de convocatorias no se realizaban en anteriores gestiones.

“Durante 20 años no hicieron este tipo de cabildos, hoy lo hacen porque ya no tienen beneficios”, afirmó.

Cuestiona intereses detrás

Rada aseguró que detrás de estas movilizaciones existirían sectores que anteriormente contaban con privilegios dentro del aparato estatal.

Según indicó, la actual situación respondería a la pérdida de esos beneficios.

Señala rearticulación de grupos

El legislador advirtió que estos sectores estarían reorganizándose para generar presión social a través de protestas y medidas de hecho.

Alerta por posibles movilizaciones

En ese contexto, no descartó que en los próximos días se registren acciones de presión en diferentes regiones del país.

“En 15 días los vamos a tener en las calles”, sostuvo.

Rechaza discursos radicales

Rada también cuestionó las declaraciones que plantean escenarios de confrontación, como llamados a una “revolución”.

Pidió a la población no respaldar este tipo de posturas.

Llama a un debate responsable

Finalmente, el diputado señaló que temas como la reducción salarial pueden ser debatidos, pero dentro de un marco democrático.

El contexto se mantiene marcado por la expectativa de posibles movilizaciones tras las determinaciones del cabildo.

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