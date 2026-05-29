Debaten levantar aprehensiones contra dirigentes para destrabar diálogo por crisis en La Paz

El levantamiento de órdenes de aprehensión contra dirigentes movilizados se ha convertido en uno de los principales puntos de debate para viabilizar el diálogo que busca poner fin al cerco a La Paz y superar la crisis de abastecimiento que afecta al departamento.

Apoyo al diálogo

Desde el oficialismo, algunos parlamentarios plantearon que, si esa medida permite instalar una mesa de negociación y aliviar el conflicto, debería evaluarse con la participación del Ministerio Público y de los denunciantes.

“Todo lo que viabilice el diálogo personalmente lo voy a apoyar porque la gente está sufriendo”, señaló Katherine Pinto, diputada del PDC.

No retirarán denuncias

Sin embargo, desde la oposición rechazaron esa posibilidad y advirtieron que acceder a esa exigencia generaría impunidad frente a los hechos que derivaron en el bloqueo prolongado.

“No se puede negociar con alguien que quiere acortar el mandato de un presidente. Ese pedido es imposible de cumplir”, afirmó el diputado de Unidad, Alejandro Reyes.

Parlamentarios de ambas corrientes coincidieron en que, si el diálogo fracasa durante este fin de semana, el Gobierno deberá asumir decisiones urgentes para garantizar el ingreso de alimentos, medicamentos y combustible al departamento.

¿Estado de excepción?

En ese contexto, algunos legisladores sugirieron la aplicación de medidas constitucionales como un estado de excepción para restablecer el orden y asegurar la transitabilidad.

“No significa ir a masacrar, significa poner orden a quienes no quieren cumplir la ley”, manisfestó Lissa Claros, diputada de Libre.

A 29 días del cerco a La Paz, la presión política aumenta mientras la población continúa enfrentando escasez y una creciente incertidumbre por la falta de soluciones concretas.

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