Senadora Yarhui pide garantías para destrabar el diálogo y pacificar el país

La senadora Tomasa Yarhui señaló que el diálogo impulsado con mediación de la Iglesia Católica busca abrir una salida pacífica al conflicto que mantiene cercadas a La Paz y El Alto desde hace 29 días, y remarcó que el objetivo principal es garantizar la presencia de los sectores movilizados para avanzar hacia acuerdos concretos.

Orden de aprehensión

La legisladora explicó que entre las principales demandas planteadas por los dirigentes está la suspensión de la orden de aprehensión contra Mario Argollo, pedido que —según indicó— deberá ser evaluado por el Gobierno junto al Ministerio Público para definir una respuesta oficial.

Yarhui sostuvo que existe voluntad política para continuar con las conversaciones, aunque lamentó la ausencia de dirigentes con poder de decisión, como representantes de la Central Obrera Boliviana y del sector Túpac Katari, cuya participación considera clave para destrabar el conflicto.

Asimismo, destacó que la mediación de la Iglesia Católica, junto a organismos internacionales y representantes de derechos humanos, busca ofrecer garantías de imparcialidad y generar un punto de equilibrio entre las partes.

La senadora advirtió que cada jornada sin acuerdos agrava la crisis económica y social, por lo que exhortó a todos los actores a acudir al diálogo y priorizar la pacificación del país por encima de intereses sectoriales.

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