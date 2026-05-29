Eventos culturales fueron reprogramados por bloqueos, pero ¿qué ocurrirá con Corpus Christi?

Los bloqueos de carreteras también comenzaron a afectar al sector cultural del país. El viceministro de Culturas y Folklore, Andrés Zaratti, informó este viernes que varias actividades culturales programadas en La Paz, El Alto, Oruro y Potosí tuvieron que ser postergadas o reprogramadas debido a los conflictos sociales.

Entre los eventos afectados se encuentra la festividad del Gran Poder, que inicialmente debía realizarse el 30 de mayo y fue reprogramada para el 20 de junio. Asimismo, el reestreno de la película “Cuestión de Fe” fue trasladado para julio, mientras que un festival previsto en Uyuni también tuvo que modificar su fecha.

De igual manera, la Larga Noche de Museos, programada para este mes, fue diferida hasta junio.

“Esto es un ejemplo de lo que está sucediendo, pero es mucho más amplio porque hay que recordar que hay un sinfín de teatros y espacios culturales que también se han visto obligados a modificar e inclusive cancelar funciones, ya sea por seguridad”, manifestó Zaratti.

Respecto al feriado de Corpus Christi, la autoridad indicó que se espera que hasta esa fecha los conflictos puedan ser solucionados. Sin embargo, confirmó que las actividades religiosas previstas para el jueves 4 de junio se mantienen.

“Sí, va a haber la celebración de Corpus Christi de toda la comunidad religiosa, sobre todo católica, que participará de las procesiones y actividades que se desarrollarán principalmente el jueves”, sostuvo.

Este viernes se cumplen 29 días de bloqueos de caminos en La Paz, mientras el Gobierno mantiene la convocatoria al diálogo con los sectores movilizados para atender sus demandas y evitar mayores perjuicios a la población. Medidas similares también se registran en otras regiones del país.

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