Bolivia comenzará oficialmente su transición hacia la televisión digital este 30 de mayo con el inicio de la primera fase del apagón analógico, un proceso tecnológico que cambiará la manera en que millones de personas reciben la señal abierta de televisión.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) pondrá en marcha esta etapa inicial en 21 municipios del eje troncal del país, mientras que la migración total se completará de manera progresiva hasta 2030.

¿Qué significa el apagón analógico?

El apagón analógico consiste en dejar de transmitir la antigua señal de televisión analógica para reemplazarla completamente por señal digital.

En términos prácticos, significa que muchos televisores antiguos dejarán de recibir la señal abierta si no cuentan con compatibilidad digital o con un decodificador especial.

Según la ATT, el cambio permitirá acceder a:

Mejor calidad de imagen y sonido,

Transmisión en alta definición (HD),

Más canales en la misma frecuencia,

Nuevos servicios digitales interactivos.

“El apagón analógico significa un salto tecnológico. Vamos a pasar de la televisión del siglo pasado a una televisión digital”, explicó anteriormente el director ejecutivo de la ATT, Carlos Ágreda.

¿Qué municipios ingresan en esta primera fase?

La primera etapa se aplicará en municipios de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba.

En Santa Cruz:

Santa Cruz de la Sierra

Warnes

Cotoca

Porongo

La Guardia

El Torno

En La Paz:

La Paz

El Alto

Viacha

Laja

Achocalla

Palca

Mecapaca

En Cochabamba:

Cercado

Colcapirhua

Quillacollo

Tiquipaya

Sipe Sipe

Suticollo

Sacaba

Vinto

¿Qué pasará si tengo un televisor antiguo?

La ATT aclaró que no será necesario desechar el televisor ni comprar uno nuevo.

Las personas que todavía usan televisores analógicos podrán continuar viendo señal abierta mediante un decodificador digital ISDBT y una antena adecuada.

Estos equipos ya se comercializan en mercados electrónicos y su precio referencial oscila entre Bs 120 y Bs 300.

¿Cómo saber si necesito un decodificador?

Si durante los simulacros realizados por la ATT el televisor dejó de captar señal o presentó problemas para recibir canales digitales, probablemente será necesario instalar un decodificador.

La ATT recomienda solicitar específicamente un:

“decodificador para televisión digital”

o “decodificador ISDBT”.

Un proceso gradual hasta 2030

El apagón analógico no ocurrirá de golpe en todo el país.

La ATT estableció tres fases:

Primera fase: 30 de mayo de 2026 en el eje troncal.

Segunda fase: 30 de mayo de 2028 en ciudades intermedias y poblaciones mayores a 40 mil habitantes.

Tercera fase: 30 de mayo de 2030 en el resto del territorio nacional.

Según el ente regulador, esta implementación progresiva busca que la transición sea ordenada e inclusiva.

Aunque el cambio apunta a la modernización tecnológica, especialistas advierten que todavía existen desafíos importantes.

La investigadora de Fundación Internet Bolivia, Eliana Quiroz, recordó que en 2021 solo el 60% de los hogares bolivianos estaba preparado para la transición digital, cuando la recomendación regional es alcanzar al menos el 90%.

También alertó que algunos canales de televisión podrían enfrentar dificultades para completar su migración tecnológica y correr el riesgo de quedar fuera del espectro radioeléctrico.

Capacitación virtual y recomendaciones

La ATT habilitó una capacitación virtual en YouTube para explicar cómo funcionará el apagón analógico, qué equipos se necesitan y cómo adaptarse al nuevo sistema digital.

La institución pidió además compartir la información con familiares y amigos para evitar que hogares queden sin señal durante la transición.

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