Japón abre convocatoria de becas completas para estudiantes bolivianos: así puedes postular

Una gran oportunidad académica se abrió para estudiantes bolivianos que sueñan con estudiar en el extranjero. El Gobierno del Japón anunció la convocatoria oficial para las Becas MEXT 2027, un programa que permitirá acceder a estudios superiores con financiamiento completo.

Las becas están dirigidas a jóvenes interesados en cursar programas de pregrado, postgrado y técnico superior en universidades e instituciones japonesas.

El beneficio incluye matrícula, pasajes aéreos y manutención mensual, convirtiéndose en una de las oportunidades de estudio internacional más atractivas para estudiantes bolivianos.

La Embajada del Japón recomendó a los postulantes revisar cuidadosamente las “Application Guidelines” de cada programa antes de iniciar el proceso de inscripción, ya que allí se detallan los requisitos, documentos necesarios y pasos de postulación.

¿Qué cubren las Becas MEXT?

Matrícula completa

Pasajes aéreos

Manutención mensual

Estudios en Japón

Programas disponibles

Pregrado

Postgrado

Técnico Superior

Las personas interesadas pueden encontrar toda la información oficial en el portal de la Embajada del Japón en Bolivia:

https://www.bo.emb-japan.go.jp/itpr_es/top-culture-es.html

También se habilitó el correo electrónico jpnculturalinfo.bo@lz.mofa.go.jp para consultas relacionadas con el proceso de postulación.

Las Becas MEXT son impulsadas por el Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón y cada año permiten que estudiantes de distintos países accedan a formación académica de alto nivel.

Mira la programación en Red Uno Play