Congreso Internacional en Salud de Unifranz impulsa la actualización médica en Bolivia

La medicina avanza a gran velocidad, y los espacios de actualización científica se vuelven esenciales para que médicos, estudiantes y profesionales de la salud no se queden atrás. El V Congreso Internacional en Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) se consolida como una plataforma clave que conecta conocimiento, experiencia clínica ante los desafíos reales del sistema sanitario boliviano.

Ricardo Fernández Ramírez, genetista humano y asesor oncológico, resalta el valor formativo del congreso para estudiantes y futuros profesionales de la salud.

“Aquí, en este auditorio hay estudiantes de medicina, de bioquímica, de odontología, de biología, de distintas áreas. Y son estudiantes que en los próximos tres, cuatro, cinco, seis años, cuando salgan de la carrera, cuando salgan profesionales de la salud, todo lo que conversamos actualmente en este Congreso ya va a estar en marcha”, sostiene Fernández.

De la misma manera el especialista considera que lo más importante de eventos como el V Congreso Internacional en Salud que organiza Unifranz es poder ofrecer charlas de altísimo nivel de ciencia de frontera a los estudiantes.

“Es un privilegio poder aprender con ustedes, conocer todo lo que estoy viendo aquí de primer nivel, sobre todo que los estudiantes de todas las charlas, de los distintos ejes que se abordan en este congreso, que puedan tener esta experiencia desde el pregrado y no esperar a que sean profesionales para poder seguir aprendiendo”, destaca el especialista.

Este enfoque permite que la actualización profesional no sea tardía, sino parte del proceso formativo desde la universidad, acercando a los futuros profesionales a la medicina que ya se está aplicando en el mundo.

Ciencia, experiencia y soluciones para Bolivia

Heydy Varinia Bravo Villalta, investigadora en ciencias médicas y farmacogenética, destaca la importancia de formar profesionales capaces de aplicar el conocimiento científico en la realidad del país.

“Formar profesionales y darles la oportunidad de conocer, que esto se puede replicar también e iniciar, analizar, planificar a partir de esos resultados y realizar, por ejemplo, pilotos que nos permitan ver qué sería lo mejor para nuestra población”, explica Bravo.

En esta línea, el congreso no solo presenta avances científicos, sino que impulsa la aplicación práctica de esos conocimientos en el sistema de salud boliviano, con enfoque en resultados reales y adaptados al contexto local.

“Estamos hablando de los profesionales que habrán, tal vez un futuro para nuestro país, que esperemos logren todo aquello que sí tiene evidencia y que puede ser útil para nuestra población”, agrega.

Actualización médica continua: del aula a la práctica profesional

El V Congreso Internacional en Salud de Unifranz 2026 reunió a expertos de varios países y propuso una visión integral de la salud, donde la tecnología, la genética, la salud mental y la medicina del futuro se abordaron de forma conectada.

Entre sus principales aportes fue la actualización científica basada en evidencia reciente, la creación de redes profesionales internacionales y la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, la telemedicina y la medicina de precisión.

Además, el evento impulsó soluciones concretas para el sistema sanitario, como la telementoría clínica, la vigilancia de la resistencia antimicrobiana y la cirugía digital, que permiten mejorar la atención médica en el país.

Más allá de las conferencias, el valor del congreso está en su impacto sostenido. Los profesionales no solo recibieron información actualizada, sino que construyeron redes, proyectos y nuevas formas de trabajo colaborativo que continúan después del evento.

Actualmente, el sistema de salud enfrenta retos como la falta de especialistas, el crecimiento de enfermedades crónicas y la necesidad de modernización tecnológica, y la actualización profesional se vuelve una herramienta clave.

El V Congreso Internacional en Salud se posiciona como un puente entre la ciencia global y la práctica local, preparando a los profesionales para una medicina más moderna, humana y conectada con las necesidades reales de la población.

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