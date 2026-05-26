El modelado 3D impulsa nuevas oportunidades laborales en la industria creativa global

El modelado 3D es una de las habilidades más requeridas dentro de la industria creativa contemporánea. Cuando la animación, el cine, los videojuegos y la fabricación digital convergen, esta disciplina es un puente entre arte, tecnología e innovación. Su impacto no solo es estético o técnico, desde el punto de vista laboral, abre caminos profesionales en industrias globales en constante expansión.

Susana Villegas Arroyo, modeladora 3D, artista visual y tallerista del Nexus Creative Week 2026 de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), permite entender la amplitud de este campo. Para la especialista, el rol del modelador 3D es esencial en múltiples sectores creativos.

“El modelador 3D es muy importante. En la actualidad, puede participar en industrias creativas como la animación, los videojuegos, en el cine y no se puede descartar la parte plástica, que puede también trabajar con el modelado 3D. Ahora está muy en boga la impresión 3D, entonces también en ese campo tiene mucha actividad un modelador 3D”, explica Villegas.

Oportunidades en animación, cine, videojuegos e impresión 3D.

Este panorama se refleja en la diversificación de roles laborales. En la animación y el cine, los modeladores crean personajes, escenarios y efectos visuales que dan vida a historias complejas. Estudios internacionales como Pixar o Marvel dependen de estos profesionales para construir universos digitales con alto nivel de realismo.

Herramientas como Blender, Maya o 3ds Max son hoy los estándares en la industria, y su dominio se traduce en empleabilidad global.

En el sector de los videojuegos, la demanda es aún más dinámica. El crecimiento de la industria gaming está generando miles de oportunidades para diseñadores de assets (recursos), especialistas en rigging (proceso de creación de controles y esqueleto digital para animar un modelo 3D) y artistas de entornos virtuales.

Las plataformas de empleo creativo registran constantemente vacantes para perfiles 3D, evidenciando un mercado altamente competitivo y en expansión.

La impresión 3D, por su parte, ha ampliado radicalmente el campo de acción del modelado digital. Desde prototipos industriales hasta piezas médicas, pasando por diseño de joyería o props (utilería, objetos) cinematográficos. Esta tecnología ha transformado la manera en que se materializan las ideas. El modelador ya no solo crea mundos digitales: también diseña objetos físicos que impactan la producción industrial y científica.

Villegas enfatiza que la dimensión artística del modelador, especialmente en la creación de personajes digitales: “Dentro de la animación, los videojuegos, el modelador tiene la particularidad de hacer los personajes, se denomina: Character Artist, o creador de personajes, es quién pone todo el volumen, la personalidad, la textura del modelo. A nivel internacional los servicios de un modelador 3D siempre son requeridos”, sostiene la artista digital.

Crecimiento del mercado 3D e innovación tecnológica en la economía digital

Este carácter híbrido —entre lo técnico y lo creativo— explica su alta demanda global. Los profesionales del modelado 3D no solo construyen objetos o personajes, sino que interpretan ideas, emociones y narrativas visuales que forman parte de experiencias inmersivas.

“En estos campos, en las industrias creativas y también en nuestro país, se ve la necesidad de contratar a modeladores 3D, porque sí hay muchas empresas de videojuegos, cine, en los audiovisuales y también estoy viendo últimamente mucha impresión 3D en nuestro medio”, destaca Villegas.

En términos laborales, el impacto es significativo. Estudios del sector indican que los perfiles 3D pueden acceder a salarios competitivos en mercados internacionales, además de oportunidades en estudios de animación, empresas tecnológicas, agencias de publicidad y startups de diseño digital. La versatilidad del campo permite una empleabilidad transversal en industrias creativas, tecnológicas e incluso médicas.

El modelado 3D no se limita a una herramienta técnica, sino que se configura como motor de creación y transformación en el mercado laboral. Su capacidad de conectar creatividad, tecnología e innovación lo posiciona como una de las competencias más estratégicas del actual mercado creativo que permite la construcción de la cultura visual de este tiempo.

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