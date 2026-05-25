Habilidades blandas redefinen el valor profesional ante la inteligencia artificial

La inteligencia artificial (IA) cambia la forma de trabajar, estudiar y la forma de tomar decisiones. Esta tecnología, lejos de reemplazar al ser humano en el ámbito laboral, prioriza las habilidades que combinan lo técnico con lo humano. Las empresas ya no solo buscan conocimientos, sino también capacidad de adaptación, pensamiento crítico y habilidades para trabajar con tecnología sin perder el criterio propio.

Ariel Villarroel, experto de la Jefatura de Enseñanza Aprendizaje (JEA) de La Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que las habilidades humanas están tomando un papel cada vez más importante en el mundo laboral.

“Las habilidades blandas son cada vez más valoradas por los empleadores ya que complementan las habilidades técnicas y pueden marcar la diferencia en el éxito profesional y personal”, explica el académico.

Estas habilidades incluyen la creatividad, la comunicación, la ética y la capacidad de resolver problemas. Son las que permiten diferenciar el trabajo humano del resultado automatizado de una máquina. La clave está en cómo las personas se relacionan con la tecnología y con su entorno diario de decisiones.

Habilidades que las máquinas no pueden reemplazar

Aunque la tecnología avanza rápidamente, hay habilidades que siguen siendo esenciales y propiamente humanas. Entre ellas están el pensamiento crítico, la creatividad, la empatía y el liderazgo.

Ariel Quispe, experto en educación superior y Jefe de Educación y Aprendizaje de Unifranz, destaca la importancia de las competencias que fortalecen el trabajo en equipo y la comunicación.

“Las competencias blandas nos ayudan a saber relacionarnos con los demás, tener comunicación efectiva, asertiva para crear cohesión, sinergia en el equipo de trabajo y así poder compartirlas con las habilidades técnicas para lograr los objetivos de la institución o de la empresa”, sostiene el académico.

Estas habilidades son claves en un entorno donde la IA puede procesar datos, pero no reemplaza la empatía, la negociación ni la capacidad de liderazgo del ser humano. Además, Quispe también advierte un problema frecuente en el mercado laboral actual: “muchas empresas e instituciones no logran sus objetivos porque no poseen grupos o personas que están comprometidas con lo que hacen”.

Esto refuerza la idea de que el éxito no depende solo del conocimiento técnico, sino también del compromiso y la actitud frente al trabajo.

Adaptarse, aprender y decidir mejor

En la era de la IA, también crecen las habilidades relacionadas con el uso de la tecnología. Ya no se trata solo de saber usar herramientas digitales, sino de entender cómo funcionan y cómo aprovecharlas de forma inteligente.

Entre las más valoradas están la alfabetización digital, la capacidad de analizar información, la adaptación a cambios rápidos y el aprendizaje continuo. También cobra fuerza la habilidad de hacer buenas preguntas a la IA, interpretar resultados y detectar posibles errores o sesgos.

A esto se suma la importancia de la ética y la responsabilidad en el uso de datos, así como la capacidad de tomar decisiones informadas en entornos cada vez más automatizados.

Sin embargo, existe un nuevo equilibrio entre personas y tecnología. La IA no elimina el valor humano, sino que lo redefine.

En ese entendido, las habilidades más valoradas hoy combinan lo técnico con lo emocional y lo estratégico. Pensar con criterio, adaptarse al cambio, comunicarse mejor y trabajar en equipo son capacidades que seguirán siendo decisivas.

Así, el futuro del trabajo no será solo de quienes dominen la tecnología, sino de quienes sepan usarla con inteligencia, responsabilidad y, sobre todo, humanidad.

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