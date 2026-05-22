La higiene digital ayuda a proteger la salud mental en tiempos de hiperconexión

Las redes sociales, los mensajes constantes y las notificaciones han cambiado la manera de vivir, trabajar y relacionarse. Sin embargo, esta conexión permanente también está generando cansancio mental, ansiedad y dificultades para descansar. Frente a esta realidad, especialistas destacan la importancia de practicar la higiene digital para proteger la salud mental y recuperar el equilibrio emocional.

James Robles, director de la carrera de Psicología de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que el bienestar emocional debe convertirse en una prioridad cotidiana.

“La salud mental es el pilar fundamental del bienestar integral, ya que es una parte esencial del bienestar general de una persona”, explica el académico.

Además, el especialista advierte que muchas veces las personas esperan sentirse desbordadas para recién tomar acciones, cuando el cuidado emocional debería trabajarse todos los días.“La salud mental no se construye con grandes acciones una vez al año; se construye en pequeños hábitos todos los días”, destaca.

Pequeños hábitos que hacen la diferencia

La higiene digital consiste en aprender a usar la tecnología de manera consciente y equilibrada. Esto implica establecer límites saludables frente a las pantallas, reducir las interrupciones constantes y generar espacios de desconexión.

“Vivimos hiperconectados y nuestro cerebro prácticamente no descansa”, afirma Robles.

Especialistas señalan que el exceso de información y el uso permanente de redes sociales pueden afectar el sueño, aumentar la irritabilidad y dificultar la concentración. Por ello, recomiendan acciones simples como silenciar notificaciones innecesarias, evitar el celular durante las comidas y establecer horarios sin pantallas antes de dormir.

También sugieren aplicar pausas breves durante el día para descansar la mente y la vista, además de promover actividades fuera del entorno digital, como caminar, leer, hacer ejercicio o compartir tiempo en familia.

Cómo reconocer emociones y cuidar el equilibrio emocional

Matías Mercado, psicólogo y docente de la Universidad Franz Tamayo, considera que el primer paso para cuidar la salud mental es identificar aquello que nos afecta emocionalmente.

Según el académico, mejorar la salud mental comienza por identificar aquellas situaciones o hábitos que generan daño emocional, ya sea hacia uno mismo o hacia otras personas. Las acciones cotidianas, como el consumo constante de noticias que provocan cansancio, frustración o enojo, pueden afectar el bienestar emocional, por lo que recomienda desarrollar “filtros personales” que permitan reconocer y priorizar aquello que contribuye a una rutina más saludable.

El especialista señala que aprender a reconocer las emociones ayuda a manejarlas de mejor manera y evitar que se acumulen.

“Para trabajar sobre nuestras emociones, ya sea las de mayor intensidad o las que sentimos a diario, lo mejor es poder identificarlas. Darnos un pequeño espacio y decir qué es lo que estoy sintiendo, porque ahí está la palabra sentimiento. Las emociones nos vienen, son las que nos atacan, son la respuesta del cuerpo, pero al ponerles una etiqueta con identificación las estamos nombrando y se convierten en sentimientos, y los sentimientos ya los conocemos”, explica Mercado.

Identificar las emociones y sentimientos es fundamental para comprender y estabilizar el estado de ánimo, fortaleciendo así el bienestar emocional. El académico explica que ninguna emoción es positiva o negativa por sí misma, sino que la clave está en la manera en que las personas se relacionan con ellas y aprenden a gestionarlas en su vida diaria.

Semana de la Salud Mental busca fortalecer el bienestar emocional

Como parte de las acciones para promover el cuidado emocional, del 25 al 29 de mayo, la Universidad Franz Tamayo llevará adelante la Semana de la Salud Mental, una iniciativa enfocada en fortalecer las redes de apoyo dentro de la comunidad universitaria.

El evento busca generar impacto a nivel nacional mediante actividades de concientización, formación y acompañamiento emocional para estudiantes. Entre las actividades principales se encuentra la capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos, orientada a identificar señales de riesgo y brindar apoyo emocional en situaciones de crisis.

La propuesta también impulsará el uso de la Plataforma de Bienestar de Unifranz, promoviendo herramientas digitales de autogestión emocional y acceso a recursos de apoyo psicológico.

En una época marcada por la hiperconexión, especialistas coinciden en que recuperar el equilibrio emocional no significa alejarse completamente de la tecnología, sino aprender a utilizarla de manera saludable para que contribuya al bienestar y no al agotamiento mental.

Mira la programación en Red Uno Play