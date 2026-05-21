Unifranz y Project ECHO impulsan un modelo innovador de accesibilidad y atención en salud

El acceso a especialistas médicos sigue siendo uno de los mayores desafíos en Bolivia, especialmente en provincias y comunidades alejadas. Muchas veces, los pacientes deben viajar largas distancias para recibir atención. Frente a este escenario, la telementoría clínica y el modelo Project ECHO aparecen como una alternativa innovadora para fortalecer el primer nivel de atención y acercar conocimiento médico especializado a todo el país.

La Dra. Eliana Ofelia Llapa Rodríguez, enfermera e investigadora con posdoctorado en tecnologías de la salud y speaker del V Congreso Internacional en Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), destaca la importancia de este modelo para fortalecer el sistema sanitario y apoyar a los profesionales que trabajan en el primer nivel de atención.

“El modelo Echo mueve conocimiento en vez de mover a las personas, en vez de que las personas se desplacen a otros lugares”, explica Llapa.

La iniciativa fue impulsada durante el V Congreso Internacional de Salud de Unifranz, realizado en Cochabamba, donde especialistas de distintos países debatieron sobre salud digital, telemedicina y medicina del futuro. Uno de los principales resultados del encuentro fue la creación del Nodo Bolivia de Project ECHO, una red internacional que busca democratizar el conocimiento médico.

Telementoría clínica lleva conocimiento médico donde más se necesita

El modelo ECHO, como destacaba la especialista, funciona conectando a especialistas con médicos generales mediante plataformas virtuales. En lugar de trasladar al paciente hasta un hospital de alta complejidad, el conocimiento llega directamente al profesional que atiende en su comunidad.

El objetivo es que médicos, enfermeras y profesionales de salud puedan discutir casos clínicos complejos con expertos nacionales e internacionales en tiempo real, fortaleciendo sus capacidades y mejorando la atención a los pacientes.

“Ese conocimiento no solo beneficia al individuo, al paciente o la comunidad, sino también beneficiará a los propios profesionales que tienen falta o necesidad de conocimiento de expertos, o en diversas especialidades”, destaca la especialista.

Actualmente, Project ECHO se desarrolla en más de 190 países y cuenta con miles de programas enfocados en salud mental, enfermedades crónicas, atención primaria y prevención.

Project ECHO y el primer nivel de atención en Bolivia

Uno de los mayores problemas del sistema sanitario boliviano es la saturación de hospitales de tercer nivel y la falta de especialistas en provincias. Muchas veces, los pacientes son derivados a las ciudades por casos que podrían resolverse localmente con acompañamiento profesional adecuado.

La telementoría clínica busca precisamente fortalecer el primer nivel de atención, es decir, los centros y postas de salud donde la población recibe la atención inicial.

“El proyecto Echo disminuye y mejora la equidad con relación a los servicios de salud, la accesibilidad, tan importante dentro de los servicios de salud, la calidad de la asistencia y disminuye costos para los ministerios de la salud”, afirmó Llapa.

Este modelo pretende no solo mejorar la atención médica, sino que también el evitar gastos innecesarios para los pacientes y reducir la carga sobre hospitales especializados.

“A veces otros pacientes necesitan de ese tiempo y de ese dinero que es desperdiciado en un paciente que podría tener una asistencia en el primer nivel de atención”, sostiene la especialista.

Unifranz impulsa una red colaborativa para transformar la salud

El convenio entre Unifranz y Project ECHO permitirá crear el Nodo UNIFRANZ Cochabamba de Telementoría Clínica para el Primer Nivel de Atención. Este espacio reunirá a estudiantes, docentes, médicos generales, especialistas y representantes del sistema de salud para trabajar de manera colaborativa.

Además de mejorar la atención médica, el proyecto busca fortalecer la formación universitaria mediante el análisis de casos reales y el uso de herramientas digitales aplicadas a la salud.

Uno de los objetivos será trabajar en áreas prioritarias como diabetes, salud mental y enfermedades crónicas, especialmente en regiones donde el acceso a especialistas es limitado.

El proyecto también permitirá integrar tecnología y aprendizaje colaborativo en la formación médica, preparando profesionales más conectados con las necesidades reales de la población.

Con iniciativas como Project ECHO, impulsadas en el V Congreso Internacional en Salud de Unifranz, Bolivia se perfila hacia un sistema sanitario más inclusivo y accesible, donde la tecnología se convierte en un puente para llevar atención médica de calidad a quienes más la necesitan.

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