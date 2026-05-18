Unifranz impulsa un modelo educativo que transforma la formación universitaria

Actualmente la educación universitaria enfrenta el reto de reinventarse. En Bolivia, la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) ha asumido este desafío con un modelo educativo transformador que se posiciona como referente por su enfoque integral, flexible y orientado al impacto real.

Caroline Ayala, Coordinadora Nacional de Desarrollo Curricular de Unifranz, explica que el propósito central de esta propuesta es generar profesionales integrales capaces de generar soluciones reales para la sociedad.

“El objetivo del modelo como tal es primero formar profesionales integrales capaces de generar valor y transformar su entorno. Es decir, transformar la sociedad, transformar su entorno laboral. Esto implica desarrollar no solo conocimientos disciplinares sólidos, sino también competencias transversales esenciales como el pensamiento crítico, como la creatividad, la resolución de problemas complejos, comunicación efectiva”, sostiene la académica.

Este enfoque responde a una necesidad concreta del mercado laboral actual, donde ya no es suficiente dominar contenidos teóricos. Hoy, las empresas demandan profesionales capaces de adaptarse, innovar y trabajar en entornos complejos. Por ello, el modelo de Unifranz integra competencias cognitivas, sociales y digitales, promoviendo una formación más completa y pertinente.

Claves del nuevo profesional

A diferencia de los esquemas tradicionales centrados en la memorización, este modelo propone una formación basada en la experiencia, donde el estudiante se convierte en protagonista de su propio aprendizaje. Desde los primeros semestres, los universitarios participan en proyectos integradores que les permiten aplicar conocimientos en la resolución de problemas reales, fortaleciendo habilidades clave para el siglo XXI.

Además, la internacionalización se consolida como uno de los pilares fundamentales. Ayala destaca que el modelo busca: “desarrollar esa capacidad de ser internacional, desarrollar trabajo en equipo, que es parte del gen de Unifranz”. Esto se traduce en oportunidades de intercambio, colaboración académica y una visión global que amplía las posibilidades profesionales de los estudiantes.

Otro elemento clave es la personalización del aprendizaje. Los estudiantes pueden orientar parte de su formación según sus intereses y objetivos, lo que fortalece su perfil profesional y mejora su empleabilidad. A esto se suman las microcredenciales y menciones de especialización, que permiten certificar habilidades específicas alineadas con las demandas del mercado.

Evaluación por competencias e impacto social

El modelo también transforma la manera de evaluar. En lugar de exámenes tradicionales, se prioriza la aplicación del conocimiento en contextos reales, midiendo lo que el estudiante es capaz de hacer. Este sistema promueve un aprendizaje continuo, donde el error se convierte en una oportunidad de mejora.

“La propuesta institucional en sí es contar con profesionales titulados que no solamente estén preparados en teoría, sino que puedan insertarse en el mercado laboral y que puedan ellos adaptarse a diferentes escenarios dinámicos para poder emprender, innovar y aportar soluciones sostenibles a su entorno, a su sociedad, a los desafíos que están constantemente cambiando a la situación económica, a la tecnología del país y no solo del país, sino también del mundo, por eso somos internacionales”, destaca Ayala.

Este enfoque no solo beneficia a los estudiantes, sino que también impacta en la sociedad. Al formar profesionales capaces de generar soluciones sostenibles, la universidad contribuye activamente al desarrollo del país.

“Lo que buscamos es un profesional que sea capaz de poder ser contratado en cualquier instancia, que pueda emprender y generar sus propios negocios o que pueda ser un agente de cambio”, concluye Ayala.

El modelo transformador de Unifranz representa una evolución necesaria en la educación superior. Al integrar innovación, experiencia práctica e internacionalización, redefine la manera de aprender y prepara a los estudiantes no solo para el presente, sino para liderar el futuro.

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