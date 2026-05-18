Exámenes genéticos fortalecen la medicina preventiva del futuro, pero enfrentan desafíos

La genética es una herramienta concreta de prevención, diagnóstico y tratamiento personalizado en salud. Sin embargo, en Bolivia y gran parte de Latinoamérica, el acceso a los exámenes genéticos todavía enfrenta importantes brechas económicas, tecnológicas y educativas que limitan sus beneficios para las personas.

Ricardo Fernández Ramírez, médico genetista, especialista en genética oncológica y speaker invitado al V Congreso Internacional en Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), considera que uno de los principales obstáculos sigue siendo económico.

“Las brechas que tenemos contra los exámenes genéticos, primero es el costo. Un examen genético hoy no baja de los 300 a 400 dólares, eso es mucho dinero”, destaca Fernández.

Sin embargo, el especialista plantea una mirada de largo plazo sobre el verdadero valor de estas pruebas. “Si pensamos por el otro lado, que un examen genético de esta categoría la hacemos solamente una vez en la vida, a diferencia de otros exámenes como: una resonancia, una tomografía que son caros y tenemos que repetir de forma pues anual, mensual, dependiendo de la patología, el test genético todavía es barato”, explica.

Brechas de acceso que frenan la medicina personalizada

Uno de los mayores problemas en América Latina es que los sistemas de salud aún no incorporan plenamente la genética clínica en sus protocolos habituales. Esto genera diagnósticos tardíos, tratamientos generales y menor capacidad preventiva.

“En Latinoamérica, sobre todo de los puntos principales que me gustaría destacar es que no hemos introducido los exámenes genéticos directamente a la clínica. Estamos tratando, abordando a nuestros pacientes como se hacía veinte o treinta años atrás”, advierte Fernández.

Otro desafío importante es la formación profesional. Muchos médicos todavía no reciben capacitación suficiente para interpretar resultados genéticos o incorporarlos en decisiones terapéuticas. Esto limita el uso de herramientas para cambiar el pronóstico de enfermedades como cáncer, patologías cardiovasculares o enfermedades raras.

Actualmente, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) promueven la integración de pruebas genéticas y genómicas en los sistemas de salud para mejorar la detección temprana de enfermedades, optimizar tratamientos y fortalecer la medicina preventiva.

Medicina preventiva y calidad de vida

La importancia de los exámenes genéticos radica en su capacidad para anticiparse a la enfermedad. Estas pruebas permiten identificar predisposición genética a distintos tipos de cáncer, enfermedades hereditarias, alteraciones metabólicas o reacciones adversas a medicamentos, facilitando tratamientos personalizados y prevención temprana.

También tienen impacto en la salud reproductiva, permitiendo detectar enfermedades hereditarias antes del nacimiento y ofreciendo información clave para la planificación familiar.

Fernández insiste en que la implementación de estas tecnologías debe convertirse en una prioridad estratégica para los sistemas sanitarios.

“Es importante implementar la tecnología genética en los hospitales y que los tomadores de decisión, políticos, directores de hospitales, personas formadoras de opinión, entiendan realmente la importancia de los test genéticos. Esto, para que las personas vivan más, para que las personas tengan mejor calidad de vida y para que el gobierno pueda ahorrar una cierta cantidad de dinero y poder invertir donde realmente se necesita más”, enfatiza el especialista.

La genética, aparte de representar una innovación científica, hoy es una herramienta de equidad sanitaria. Reducir las brechas de acceso implica democratizar diagnósticos más precisos, tratamientos oportunos y mejores oportunidades de vida para miles de pacientes.

Congreso de Unifranz impulsa innovación en salud

El V Congreso Internacional en Salud de Unifranz, realizado en Cochabamba, reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir desafíos emergentes relacionados con salud pública, innovación médica y vigilancia epidemiológica. El encuentro buscó transformar el conocimiento científico en herramientas concretas para enfrentar amenazas globales como la resistencia antimicrobiana y fortalecer el sistema sanitario boliviano.

El evento concluyó con compromisos orientados a impulsar la innovación, la articulación institucional y el acceso equitativo a la salud. Entre los temas centrales destacó la genética y la medicina personalizada como herramientas para reducir brechas en diagnósticos y tratamientos.

Los especialistas coincidieron en que el desafío para Bolivia y la región es avanzar hacia políticas públicas que integren estas tecnologías, fortalezcan la infraestructura médica y amplíen el acceso de la población a servicios de salud de calidad. Y la medicina personalizada no debe ser un privilegio, sino una oportunidad accesible para todos.

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