La farmacogenética revoluciona la medicina, personaliza tratamientos y reduce efectos adversos

La práctica de la medicina está atravesando una transformación gracias a la farmacogenética, una disciplina que permite adaptar los tratamientos según la información genética de cada paciente. Este avance está revolucionando áreas como oncología, cardiología, psiquiatría e infectología, porque deja atrás el modelo tradicional de “un mismo medicamento para todos” y abre paso a terapias más precisas, eficaces y seguras.

Heydy Bravo Villalta, PhD en Ciencias Médicas (Japón), con estudios en Farmacogenética, además de speaker invitada del V Congreso Internacional de Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que: “la farmacogenética se entiende como el estudio de variantes genéticas que modifican la respuesta a los medicamentos. Es decir, conocer nuestra composición genética, cómo influye en la forma en que nosotros podemos responder al uso de los medicamentos”, explica la académica.

La farmacogenética analiza cómo ciertas variantes genéticas afectan el metabolismo de los medicamentos. Gracias a ello, los médicos pueden identificar si un paciente metaboliza un fármaco de manera rápida, lenta o normal, permitiendo ajustar dosis y evitar reacciones adversas.

Bravo señala que esta disciplina “permite, por ejemplo, poder en cierta manera personalizar el tratamiento, con el objetivo de generar una mejora en eficacia del medicamento que se va a utilizar y disminuir, sobre todo los efectos adversos y mucho peor los tóxicos”.

Medicina genética reduce efectos adversos y mejora resultados clínicos

Este enfoque ya tiene aplicaciones concretas en distintos campos médicos. Bravo remarca que no se trata de una herramienta limitada a una sola especialidad.

“Ya son varias áreas: la oncología, la cardiología, después psiquiatría, también en áreas de inmunología, enfermedades infecciosas, manejo del dolor donde se tiene más evidencia”, sostiene Bravo.

En oncología, por ejemplo, las pruebas genéticas permiten identificar variantes en genes (TPMT o DPYD) para ajustar tratamientos quimioterapéuticos y prevenir la toxicidad severa.

La farmacogenética también tiene un fuerte impacto en cardiología. Uno de los ejemplos más estudiados es una enzima clave del hígado (gen CYP2C19), responsable de metabolizar y descomponer una gran variedad de medicamentos comunes, relacionada con la respuesta al clopidogrel, un medicamento utilizado para prevenir trombosis en pacientes cardiovasculares.

Detectar las variantes en este gen permite anticipar si el tratamiento será efectivo o si existe riesgo de falla terapéutica.

Otro de los beneficios de esta tecnología es la reducción de reacciones adversas a medicamentos, consideradas una de las principales causas de hospitalización. Al conocer previamente el perfil genético del paciente, se puede seleccionar el medicamento adecuado y evitar tratamientos ineficaces o peligrosos.

Como adelantaba la especialista, la farmacogenética también está cambiando el manejo de enfermedades psiquiátricas. Algunos genes influyen en la metabolización de antidepresivos y antipsicóticos. Gracias a estos estudios, hoy es posible ajustar dosis y disminuir efectos secundarios como sedación excesiva, ansiedad o alteraciones cardiovasculares.

Esta disciplina científica representa uno de los pilares de la medicina de precisión y su desarrollo avanza rápidamente gracias a nuevas tecnologías de secuenciación genética y análisis de datos. Especialistas coinciden en que el futuro de la medicina será cada vez más personalizado.

Congreso internacional reúne expertos para debatir el futuro de la salud

Estos avances serán parte del debate en el V Congreso Internacional de Salud organizado por Unifranz, que se realizará el 13 y 14 de mayo en Cochabamba. El evento reunirá especialistas de Bolivia, Chile, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Estados Unidos para analizar los cambios que están redefiniendo la medicina moderna.

El congreso busca traducir evidencia científica internacional en soluciones concretas para el sistema de salud boliviano. Laura Poveda, coordinadora nacional de Eventos Internacionales de Unifranz, destacó que el objetivo va más allá del intercambio académico. “Unifranz no solo congrega expertos para escucharlos, sino que busca convertir esta evidencia en decisiones posibles para Bolivia”, afirmó.

La participación se desarrollará en diversas modalidades e incluirá acceso a conferencias, talleres y actividades especializadas. Más información en: https://eventos.unifranz.edu.bo/cbb/congreso-internacional-en-salud

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