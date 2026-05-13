Jóvenes creativas representarán al país en la competencia internacional Young Lions Cannes 2026

Bolivia hace historia en la industria publicitaria y creativa. Gracias a una alianza entre la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) y Cannes Lions Bolivia, las jóvenes creativas Ana María Troncoso Aguirre y Nashira Madeleine Ríos Cadima, ambas exestudiantes de Unifranz, representarán por primera vez al país en el Young Lions Cannes 2026, la competencia internacional más importante para talentos jóvenes de la publicidad y el marketing creativo.

Bajo el nombre de “La leyenda de AnNash”, la dupla obtuvo la Medalla de Oro en la primera edición de Young Lions Bolivia y viajará del 22 al 26 de junio a Francia con todos los gastos cubiertos y acreditaciones VIP Experience para competir frente a creativos de todo el mundo.

“Va a ser un orgullo representar a Bolivia, vamos a dar lo mejor de nosotras. Muchas gracias por esta oportunidad”, afirmó Ana María Troncoso durante la premiación oficial.

Por su parte, Nashira Ríos destacó el valor simbólico de representar al país en un escenario internacional de primer nivel. “Estoy muy agradecida por la universidad, por permitir este tipo de espacios, y por toda la gente que impulsó este proyecto. Mi mamá siempre me dijo que sea valiente y hoy puedo decir que soy lo suficientemente valiente para representar a mi país”, expresó emocionada.

Bolivia entra al circuito global de la creatividad

La competencia nacional marcó un hito para la industria creativa boliviana. En total participaron 230 jóvenes menores de 30 años, conformando 115 duplas provenientes de agencias, estudios independientes, anunciantes y freelancers de distintas regiones del país.

Para Ismael Montes, director nacional de Marketing de Unifranz, el impacto de esta iniciativa va más allá de una competencia y representa un paso decisivo en la formación de talento creativo boliviano bajo estándares internacionales.

“Para Unifranz es un orgullo haber logrado un propósito tan importante como presentar a los ganadores de un certamen que realmente nos llena de orgullo, que es mandar una representación de bolivianos a Cannes Lions para competir y representarnos a nivel internacional”, señaló.

Montes destacó además la magnitud alcanzada en esta primera edición. “Logramos 114 duplas que se presentaron a participar en este concurso con jurados internacionales, reforzando el propósito de Unifranz de impulsar el aprender haciendo. Todos los que participaron ya son ganadores porque decidieron salir de su zona de confort para convertir problemas reales en soluciones creativas”, sostuvo.

La competencia replicó el formato oficial de Young Lions a nivel internacional. Los participantes recibieron un brief enfocado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, relacionado con educación de calidad y estudiantes neurodivergentes, debiendo desarrollar campañas creativas en tiempo limitado y bajo estándares globales.

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado internacional de alto nivel integrado por Alejandro Di Trolio, Flavio Pantigoso, Gastón Potasz y Piero Oliveri, todos reconocidos por su trayectoria y experiencia dentro de Cannes Lions.

Más que un premio: una plataforma internacional

Henry Medina, presidente de Cannes Lions Bolivia, recordó que este proyecto comenzó como un sueño impulsado hace varios años y que hoy se convierte en una realidad histórica para el país.

“Hace unos años Cannes Lions en Bolivia era solamente un sueño. Venimos persiguiendo este momento desde hace casi ocho años y hoy es una realidad. Es la primera vez que Bolivia crea una plataforma real para descubrir, desafiar y proyectar a sus jóvenes creativos hacia el escenario más importante del planeta”, afirmó.

El ejecutivo destacó el respaldo de Unifranz como socio estratégico para consolidar el proyecto y transformar la industria creativa nacional. “Esto no es solo un evento, es el inicio de la creación de una plataforma que va a transformar profundamente toda la industria de la publicidad, el marketing y la comunicación en Bolivia”, remarcó.

Medina también subrayó la dimensión histórica de la convocatoria alcanzada este año. “Tuvimos aproximadamente 115 duplas, es decir, 230 jóvenes creativos compitiendo. No ha habido ninguna competencia creativa en el país que haya llegado a estos números”, señaló.

De todas las propuestas recibidas, 75 equipos avanzaron inicialmente a la longlist y posteriormente 16 duplas ingresaron a la shortlist final, tras la evaluación realizada por jurados internacionales ganadores de múltiples Leones en Cannes.

“Hoy no celebramos solamente a las ganadoras, celebramos algo mucho más grande: el despertar creativo de un país entero. Vimos grandes ideas llegar desde El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Bolivia tiene creatividad de clase mundial”, sostuvo Medina.

Creatividad boliviana con proyección global

Además de representar a Bolivia en la competencia internacional, las ganadoras accederán a una experiencia integral dentro del festival Cannes Lions, considerado el principal escenario mundial de creatividad, innovación y marketing.

Entre los conferencistas y líderes globales confirmados para esta edición destacan Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind; Adam Mosseri, director de Instagram; y Fidji Simo, CEO de OpenAI.

Montes destacó además el alcance internacional que ya comenzó a tener el talento boliviano gracias a la plataforma digital https://abstract.unifranz.edu.bo/young-lions-2026, impulsada por Unifranz. “Hoy tenemos visitas de personas de Francia, Estados Unidos y distintos países de Europa viendo las obras de los creativos bolivianos. Eso realmente nos llena de orgullo”, afirmó.

La Medalla de Plata fue otorgada a la dupla WA Creative Studio, integrada por Pablo Antonio Vargas Quiroga y Mauricio Alexander Montaño Ordóñez. Mientras que la Medalla de Bronce quedó en manos de la dupla La Familia, conformada por Xavier Mauricio Arandia Vidaurre y Melanie Arandia Vidaurre.

Con este paso histórico, Bolivia deja de observar la creatividad global desde las gradas y entra oficialmente a competir en la cancha principal de la publicidad y la innovación mundial.

“Si no fuimos al Mundial de fútbol, iremos al Mundial de la creatividad. No vamos a Francia solo a participar, vamos a competir”, concluyó Medina.

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