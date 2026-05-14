Congreso de salud de Unifranz: la resistencia antimicrobiana amenaza la salud mundial

La resistencia antimicrobiana (RAM) se perfila como una de las mayores amenazas para la salud pública mundial. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que, si no se aplican medidas urgentes, este fenómeno podría provocar hasta 10 millones de muertes anuales hacia 2050, superando incluso las cifras globales de fallecimientos por cáncer y accidentes de tránsito.

En Bolivia, la problemática se agrava por factores como la venta libre de antibióticos, la automedicación y la limitada capacidad de vigilancia microbiológica.

Christian Trigoso Agudo, médico patólogo y bacteriólogo clínico, además de profesor emérito de Microbiología y speaker invitado del V Congreso Internacional en Salud de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), alerta sobre el impacto creciente de esta amenaza sanitaria.

“La resistencia antimicrobiana es uno de los mayores problemas que en este momento tenemos, y que cada vez suman más y más los decesos por culpa de este fenómeno bacteriano, donde la bacteria se va a seleccionar a partir de sus mutantes con resistencia, generalmente por el mal uso de antibióticos que hacemos. Ese es uno de los principales problemas y eso es algo que tenemos que solucionar ya”, destaca el especialista.

Las proyecciones, añade, obligan a generar respuestas integrales y coordinadas entre sectores, países y regiones para frenar el avance de bacterias resistentes. En este contexto, el V Congreso en Salud se presenta como un espacio estratégico para debatir soluciones, intercambiar evidencia científica y fortalecer las acciones frente a una amenaza que ya preocupa a nivel mundial.

Vigilancia científica busca fortalecer el sistema sanitario boliviano

Trigoso explica que el impacto no solo afecta la salud de los pacientes, sino también la sostenibilidad económica de los sistemas sanitarios.

“En la medida de que aislamos a una persona que está aquejada por una infección, una bacteria con resistencia, significa que tenemos que cambiar muchas veces: la pauta de tratamiento, y lo que es más grave: es un sistema de cascada. Tengo que ir de un antibiótico más barato a un antibiótico más costoso. Eso encarece el sistema de salud, va en contra del paciente”, destaca el académico.

En respuesta a este desafío, el V Congreso plantea uno de sus principales proyectos de legado: el Nodo Unifranz Cochabamba de Vigilancia Inteligente de la Resistencia Antimicrobiana. Esta iniciativa busca convertir a la universidad en un espacio de apoyo técnico, analítico y formativo para fortalecer el monitoreo de bacterias resistentes en Cochabamba.

El proyecto trabajará con la plataforma internacional WHONET y articulará esfuerzos con el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), el Servicio Departamental de Salud (Sedes) y el Colegio de Bioquímica y Farmacia. El objetivo es mejorar la interpretación de datos microbiológicos, detectar tendencias y fortalecer una cultura de vigilancia basada en evidencia científica.

Congreso propone alianzas y soluciones frente a la crisis bacteriana

Para Trigoso, el congreso es un punto de articulación clave entre academia, autoridades sanitarias y laboratorios especializados.

“Yo pienso que es lo mejor que va a hacer el Congreso, convertirse en todo caso en una campana de amplificación de un esfuerzo que es necesario. En este caso, tener un nodo que pueda permitir una mejor vigilancia de la resistencia (antimicrobiana)”, destaca Trigoso.

El especialista remarca que Bolivia ya cuenta con estructuras institucionales importantes, aunque todavía requieren fortalecimiento y coordinación.

“El Ministerio de Salud tiene ya un organismo creado, es el Instituto Nacional de Laboratorios de Salud, Inlasa, que es el laboratorio de referencia nacional en bacteriología clínica”, sostiene. Además, añade que el reto ahora es consolidar una red nacional sólida de monitoreo microbiológico.

El V Congreso Internacional en Salud organizado por Unifranz en la ciudad de Cochabamba reúne a especialistas de distintos países y aborda desafíos emergentes vinculados a salud pública, innovación médica y vigilancia epidemiológica. La meta es convertir el conocimiento científico en capacidades reales para responder a amenazas sanitarias globales como la resistencia antimicrobiana.

“Eso es lo bueno y lo positivo de este congreso, porque se complementa con este esfuerzo que viene desde la academia y que obviamente la Universidad Franz Tamayo está llevando adelante”, concluye Trigoso.

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