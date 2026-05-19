Academia y empresas fortalecen la empleabilidad juvenil en Bolivia con el Talent Summit

La empleabilidad juvenil en Bolivia ingresa a una nueva etapa gracias a la articulación entre la academia y el sector empresarial. A través de ferias laborales, programas de vinculación y espacios de networking, universidades como la Universidad Franz Tamayo (Unifranz) impulsan un modelo donde la formación académica se conecta directamente con las demandas del mercado laboral.

“Estamos conectando talento con oportunidades reales. En un espacio estratégico donde no solo vinculamos, sino que generamos oportunidades concretas para nuestros estudiantes y jóvenes profesionales”, explica Ninoska Peñaloza, directora nacional de Servicios Estudiantiles de Unifranz.

Esta sinergia permite que los jóvenes accedan a oportunidades reales de trabajo, prácticas profesionales y procesos de selección en tiempo real.

De la misma manera, Rodrigo Sánchez, coordinador nacional de Empleabilidad Red Alumni de Unifranz, destaca el alcance de las iniciativas que llevan adelante en el país.

“En las cuatro sedes de Unifranz: La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, las empresas vienen a mostrar su cultura para poder promocionar las oportunidades laborales que tienen”, destaca Sánchez.

El enfoque actual deja atrás la relación tradicional y distante entre universidad y empresa, para dar paso a un ecosistema colaborativo donde el talento joven es identificado, preparado y conectado con empleadores.

La conexión directa con el mercado laboral

Uno de los mecanismos más efectivos para reducir la brecha entre estudio y trabajo es la puesta en marcha de espacios estratégicos donde estudiantes y empresas interactúan directamente. Estas iniciativas, como el Talent Summit, los jóvenes no solo reciben información, sino que participan en entrevistas, postulan a vacantes y construyen redes profesionales.

“En la última versión hemos tenido aproximadamente dos mil asistentes a nivel nacional con más de 200 empresas que han asistido con sus stands. Hemos tenido la incorporación de 200 entrevistas laborales ‘in situ’ que les permite a los empleadores poder agilizar sus procesos de selección, conociendo y entrevistando a perfiles de alto valor que se tiene en Unifranz”, explica Sánchez.

Estos espacios han evolucionado de simples ferias informativas a escenarios de reclutamiento activo, donde el contacto entre empresa y estudiante se traduce en oportunidades laborales concretas.

Academia y empresas: un modelo estratégico de cooperación

La colaboración entre universidades y empresas no solo genera empleabilidad inmediata, sino que también permite adaptar la formación académica a las necesidades reales del mercado. Este modelo de cooperación se basa en la retroalimentación constante, la actualización curricular y la participación del sector productivo en la formación de talento.

Mónica Dupleich, Gerente General de BM Group, subraya la importancia de esta relación estratégica para ambos sectores.

“El hecho de que las empresas colaboren con las universidades, definitivamente es estratégico. Porque las empresas están viviendo en un mundo desafiante, en un mundo donde los cambios se presentan con mucha mayor rapidez que antes, donde las empresas tienen que mostrar esa capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos, a los nuevos entornos y este feedback, esta retroalimentación que dan hacia las universidades es de vital importancia para que las universidades también puedan ajustar sus programas de formación”, explica Dupleich.

Además, sostiene que una comunicación y retroalimentación constante entre los actores del mercado laboral permite reducir la brecha existente entre oferta y demanda de trabajo.

Este enfoque colaborativo permite que las universidades formen profesionales más alineados con las exigencias del entorno laboral, mientras las empresas acceden a talento joven mejor preparado. Esto, a su vez, genera un impacto positivo directo en el mercado laboral y en la competitividad general.

Talent Summit como nuevos espacios que transforman la empleabilidad juvenil

En esta búsqueda de oportunidades de empleabilidad para nuevos profesionales, el Unifranz Talent Summit – Encuentro Abierto de Empleabilidad es una plataforma que redefine la transición entre la formación y el empleo. Es un evento que reúne a empresas, estudiantes, egresados e instituciones en un mismo espacio para generar oportunidades concretas de inserción laboral.

El encuentro previsto en El Alto, se realizará durante dos jornadas complementarias: el 19 de mayo, en el Auditorio de Unifranz, se prevé las entrevistas laborales reales para los nuevos profesionales directamente con reclutadores, y el 20 de mayo, en el Centro de Convenciones Luxor de Ciudad Satélite, se tiene programado actividades de networking, talleres y la feria con participación de alrededor de 50 empresas del país en stands empresariales.

El Talent Summit también integra herramientas prácticas como simulación de entrevistas, construcción de currículum y fortalecimiento de marca personal, consolidándose como una experiencia integral de empleabilidad.

Este tipo de iniciativas refuerzan el vínculo entre universidad y empresa, convirtiendo el potencial juvenil en oportunidades reales de desarrollo profesional y crecimiento económico para el país.

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