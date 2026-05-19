Uso de la tecnología influye en la salud mental y exige mayor responsabilidad

El uso responsable de la tecnología se ha convertido en un tema central en la sociedad actual, debido a su estrecha relación con la salud mental. En un contexto donde la conectividad es constante, especialistas advierten que la forma en que interactuamos con los dispositivos digitales puede influir tanto positiva como negativamente en nuestro bienestar emocional.

Para Liudmila Loayza, directora de la carrera de Psicología en la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), el impacto del uso inadecuado es evidente: “El uso excesivo de la tecnología puede tener varios efectos negativos en la salud mental. Los más comunes son la ansiedad y el estrés, ya que la constante conectividad y la sobrecarga de información pueden aumentar estos niveles”. Este fenómeno se relaciona con la llamada sobrecarga cognitiva, donde el exceso de estímulos digitales dificulta la concentración y genera fatiga mental.

A pesar de estos riesgos, el uso equilibrado de la tecnología también ofrece beneficios importantes. Permite el acceso a información, terapias en línea y aplicaciones de autocuidado, como aquellas orientadas a la meditación o la organización personal, que pueden reducir el estrés hasta en un 30%. Además, facilita la conexión social y el mantenimiento de vínculos a distancia, así como modalidades educativas y laborales más flexibles que mejoran la calidad de vida.

Sin embargo, el problema surge cuando el uso se vuelve excesivo o descontrolado. Loayza advierte que “Las redes sociales influyen en la autoestima y el bienestar emocional. La comparación social es una de las más significativas, ya que ver las vidas idealizadas de otros puede llevar a sentimientos de insuficiencia”. Este fenómeno, sumado al llamado FOMO (miedo a perderse algo), incrementa los niveles de ansiedad y depresión, especialmente en jóvenes que pasan más de tres horas diarias en redes sociales.

Por su parte, Matías Mercado, docente de Psicología de Unifranz, explica los efectos a nivel cerebral: “Cuando la corteza prefrontal se ve sobreexpuesta a estímulos digitales, perdemos la capacidad de tomar decisiones reflexivas. Nos volvemos más impulsivos, más reactivos, y eso afecta tanto nuestro rendimiento académico como nuestras relaciones personales”. Este impacto no solo se refleja en la conducta, sino también en la calidad del sueño, ya que la exposición prolongada a pantallas altera los ciclos de descanso.

Además, Mercado advierte sobre nuevas formas de dependencia: “Estamos frente a un tipo de apego ansioso generado hacia el dispositivo móvil. Esto se manifiesta en dos formas principales. Por un lado, la dependencia emocional: necesitamos consultar el celular incluso para tomar decisiones cotidianas. Por otro, la hipervigilancia: esa necesidad constante de revisar si llegaron mensajes, novedades o simplemente mirar la pantalla a cada momento”.

El impacto de la tecnología también varía según la edad. Como señala Loayza: “El impacto de la tecnología en la salud mental varía según la edad y el contexto. En niños y adolescentes, puede afectar su desarrollo emocional y social, haciéndolos más susceptibles al ciberacoso o a presiones externas. En adultos, puede producir estrés crónico, baja autoestima y síndrome de burnout digital”.

Frente a este panorama, los especialistas coinciden en la importancia de adoptar estrategias de uso responsable, como establecer límites de tiempo —por ejemplo, no más de dos horas diarias en uso recreativo—, promover pausas digitales y fomentar la desconexión consciente, incluso dedicando un día a la semana sin pantallas. También es clave fortalecer la alfabetización digital para filtrar información y evitar la desinformación.

En definitiva, la tecnología no es negativa en sí misma, sino que su impacto depende del uso que se le dé. Bien empleada, puede ser una aliada para el bienestar emocional; pero, sin control, puede convertirse en un factor de riesgo. El desafío actual radica en encontrar un equilibrio que permita aprovechar sus beneficios sin comprometer la salud mental.

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