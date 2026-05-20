Educación emitirá instructivo sobre horario de invierno en La Paz este viernes

La Dirección Departamental de Educación de La Paz informó que este viernes se emitirá un instructivo oficial para definir la aplicación del horario de invierno, medida que podría entrar en vigencia desde el lunes 25 de mayo en unidades educativas del departamento.

La determinación aún se encuentra en evaluación y depende de informes técnicos del Senamhi y del Servicio Departamental de Salud (Sedes), además de un análisis sobre las bajas temperaturas y la situación social que afecta el normal desarrollo de las actividades escolares.

“Este viernes ya tendremos una información oficial. Estaremos comunicando el resultado que nos emitan el Senamhi y el Sedes”, informó el director departamental de Educación, Víctor Sirpa.

La autoridad explicó que el horario de invierno consiste en retrasar media hora el ingreso escolar y adelantar en media hora la salida en el turno tarde, con el objetivo de proteger la salud de los estudiantes durante la temporada de bajas temperaturas.

Sin embargo, la medida podría aplicarse de manera sectorizada y no necesariamente en todo el departamento, señalando que municipios con climas más cálidos podrían tener excepciones.

En paralelo, la autoridad confirmó que la conflictividad social también sigue afectando el calendario escolar y obligó a varias unidades educativas a migrar temporalmente a la modalidad a distancia.

Conflictos sociales afectan las clases

Según el reporte oficial, en la ciudad de La Paz aproximadamente el 50% de las unidades educativas mantiene clases normales, mientras que el otro 50% pasó a clases virtuales. En El Alto, la cifra es mayor y alcanza entre el 95% y 100% de establecimientos bajo modalidad a distancia.

“En las unidades educativas donde todavía persiste el conflicto se ha migrado a modalidad a distancia precautelando la integridad de estudiantes y maestros”, señaló.

Asimismo, Educación reiteró que existe flexibilización total en el uso del uniforme escolar durante la temporada de frío, priorizando que los estudiantes asistan abrigados.

Las autoridades recomendaron a los padres de familia mantenerse atentos a los comunicados oficiales y enviar a los estudiantes con ropa adecuada ante el descenso de temperaturas registrado en los últimos días.

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