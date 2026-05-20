¿Va a circular por La Paz? Conozca los puntos de bloqueo y las marchas de este miércoles

El Comando Departamental de la Policía difundió un informe actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y movilizaciones programadas para este miércoles 20 de mayo en las ciudades de La Paz, El Alto y distintas carreteras del departamento.

Según el reporte oficial, se prevén concentraciones y marchas de protesta en varios sectores del centro paceño, además de cortes de vía en rutas estratégicas que conectan con provincias y otros departamentos.

Entre las movilizaciones anunciadas figuran las concentraciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) y la denominada “Marcha por la Vida”, todas previstas en el centro de la sede de gobierno.

Asimismo, se reportó una movilización de maestros rurales en inmediaciones del Ministerio de Educación, además de protestas convocadas por la Federación Tupac Katari y Ponchos Rojos en el sector del peaje de la autopista.

Otro punto de conflicto anunciado se encuentra en la calle 23 de Calacoto, donde sectores de Fejuve Palca, transportistas y comerciantes prevén concentraciones y marchas de protesta.

La Policía advirtió además que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías debido al resguardo de seguridad instalado en el kilómetro cero.

Principales puntos de bloqueo

El informe policial actualizado a las 06:00 identifica múltiples sectores afectados por bloqueos:

El Alto

Avenida 6 de Marzo

Molino Andino

Avenida Juan Pablo II

San Roque

Multifuncional

Ballivián

Zona Sur

Carretera a Palca

Carretera Río Abajo

Achocalla

Carretera La Paz – Yungas

Municipio de Palos Blancos

Tranca Jajillo

Puente Coroico

Cruce Sapecho

Carretera La Paz – Oruro

Municipio de Sica Sica

Municipio Konani

Municipio Patacamaya

Achica Arriba

Tranca Senkata

Carretera a Copacabana

Batallas

Achacachi

Ancoraimes

Carretera a Desaguadero

Tiahuanaco

Jesús de Machaca

Guaqui

Carretera a Viacha

Municipio de Viacha

Avenida Ladislao Cabrera

Puente Jacha Tupo

La Policía recomendó a la población tomar rutas alternas y evitar desplazamientos innecesarios hacia el centro paceño debido a los cortes de vía y movilizaciones previstas durante la jornada.



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