¿Va a circular por La Paz? Conozca los puntos de bloqueo y las marchas de este miércoles

La Policía recomienda evitar desplazamientos innecesarios hacia el centro paceño debido a las protestas y cierres de vías programados para este miércoles.
20/05/2026 7:52
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El Comando Departamental de la Policía difundió un informe actualizado sobre los principales puntos de bloqueo y movilizaciones programadas para este miércoles 20 de mayo en las ciudades de La Paz, El Alto y distintas carreteras del departamento.
Según el reporte oficial, se prevén concentraciones y marchas de protesta en varios sectores del centro paceño, además de cortes de vía en rutas estratégicas que conectan con provincias y otros departamentos.
Entre las movilizaciones anunciadas figuran las concentraciones de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) y la denominada “Marcha por la Vida”, todas previstas en el centro de la sede de gobierno.
Asimismo, se reportó una movilización de maestros rurales en inmediaciones del Ministerio de Educación, además de protestas convocadas por la Federación Tupac Katari y Ponchos Rojos en el sector del peaje de la autopista.
Otro punto de conflicto anunciado se encuentra en la calle 23 de Calacoto, donde sectores de Fejuve Palca, transportistas y comerciantes prevén concentraciones y marchas de protesta.
La Policía advirtió además que Plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías debido al resguardo de seguridad instalado en el kilómetro cero.
Principales puntos de bloqueo
El informe policial actualizado a las 06:00 identifica múltiples sectores afectados por bloqueos:
El Alto
Avenida 6 de Marzo
Molino Andino
Avenida Juan Pablo II
San Roque
Multifuncional
Ballivián
Zona Sur
Carretera a Palca
Carretera Río Abajo
Achocalla
Carretera La Paz – Yungas
Municipio de Palos Blancos
Tranca Jajillo
Puente Coroico
Cruce Sapecho
Carretera La Paz – Oruro
Municipio de Sica Sica
Municipio Konani
Municipio Patacamaya
Achica Arriba
Tranca Senkata
Carretera a Copacabana
Batallas
Achacachi
Ancoraimes
Carretera a Desaguadero
Tiahuanaco
Jesús de Machaca
Guaqui
Carretera a Viacha
Municipio de Viacha
Avenida Ladislao Cabrera
Puente Jacha Tupo
La Policía recomendó a la población tomar rutas alternas y evitar desplazamientos innecesarios hacia el centro paceño debido a los cortes de vía y movilizaciones previstas durante la jornada.
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