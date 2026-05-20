Caso Mutualista: Investigan a diez funcionarios por presunta manipulación de archivos oficiales

La Dirección de Transparencia de Santa Cruz activó una investigación formal contra aproximadamente diez funcionarios de la Secretaría de Planificación, sospechosos de alterar documentación institucional clave. La denuncia surge tras detectarse un presunto manejo irregular de los archivos vinculados al emblemático caso del mercado Mutualista.

"Esos documentos han sido levantados en presencia de un Notario de Fe Pública, han sido puestos a buen recaudo y por eso, esos funcionarios se los ha citado a declarar para que testifiquen respecto a cómo se manejaba esa información", detalló Alberto Vaca, director de la Dirección de Transparencia del municipio.

Adicionó que “cuando se termine de recolectar las pruebas y los testimonios, entonces se remitirá un reporte final de parte de la Dirección de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción que determinará el grado de responsabilidad de cada funcionario”.

Implicaciones legales

Las autoridades locales no descartan que los implicados enfrenten consecuencias drásticas que afecten su futuro inmediato dentro y fuera de la institución. "Si la hay, civil, administrativa o penal. Si es penal, presentaremos la denuncia ante el Ministerio Público y obviamente en conocimiento se pondrá a la Dirección de Asuntos Jurídicos", sentenció Vaca sobre las acciones penales y juicios que se activarán contra los acusados.

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