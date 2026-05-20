Bolivia Verifica identifica cuentas creadas para desinformar sobre movilizaciones

El equipo de Bolivia Verifica identificó un aumento de noticias falsas y contenido sacado de contexto en redes sociales en medio de los conflictos y movilizaciones recientes en La Paz. Según Marcelo Blanco, la mayoría de estas publicaciones buscan desacreditar al gobierno y dar fuerza a las marchas.

“Hemos identificado más de 20 contenidos falsos enfocados principalmente en noticias de renuncia de ministros o del presidente, así como videos antiguos que se presentan como actuales”, explicó Blanco.

Cuentas Falsas en redes

Entre los ejemplos mencionados se incluyen videos de enfrentamientos de años anteriores, compartidos como si ocurrieran durante las movilizaciones actuales. Además, se detectaron más de 10 cuentas creadas recientemente que difunden información falsa sobre los conflictos.

Publicaciones intencionadas

Blanco señaló que la intención de estas publicaciones es debilitar al gobierno y presionar políticamente, generando confusión en la ciudadanía y dando apariencia de descontrol.

“No crea todo lo que ve en redes. Verifique la información en fuentes oficiales o medios tradicionales y revise siempre la fecha de publicación”, recomendó Blanco.

La alerta de Bolivia Verifica subraya la importancia de contrastar la información antes de compartirla, especialmente en contextos de tensión social y movilizaciones, para evitar la difusión de noticias que puedan generar pánico o desinformación.

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