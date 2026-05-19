Sectores confirman asistencia a la Gran Marcha por la Democracia este jueves

La convocatoria del Comité Cívico para la marcha de este jueves en defensa de la democracia ha sumado el respaldo activo de múltiples sectores sociales y vecinales. Entre ellos, las Juventudes del Plan Tres Mil ratificaron su asistencia para frenar el asfixio económico que según indican, es promovido por grupos minoritarios.

"Como Jóvenes del Plan Tres Mil, la filial de la Unión Juvenil Cruceñista, 'hijos del turbión' vamos a apoyar esta marcha que ha convocado el Comité Cívico el jueves a las 17:30 porque estamos cansados que un grupo minoritario del país quiera asfixiar económicamente a toda Bolivia", afirmó el dirigente Ricky Arias.

Por su parte, el subcomité del Plan Tres Mil se declaró en estado de alerta ante las amenazas externas y aseguró que saldrán a defender su distrito y la región. En sintonía, el Colegio Médico confirmó su participación orgánica en la marcha y condenó enérgicamente los bloqueos que impiden el paso de ambulancias.

"En días anteriores en La Paz no se dejó el paso a las ambulancias, el paso a los enfermos, el Ministerio Público tiene que intervenir contra estos actos de Lesa Humanidad porque ni en las guerras no se permite el paso a las ambulancias", denunció la vocería médica, añadiendo que "el camino correcto ahora es el del diálogo" pero que se requiere "mano dura".

Convocatoria abierta y unidad institucional

Stello Cochamanidis, presidente del Comité Pro Santa Cruz, enfatizó que la estabilidad del territorio nacional está bajo la responsabilidad directa del primer mandatario y sus ministros. Asimismo, el líder cívico convocó a todas las provincias y departamentos a manifestarse de manera unida en favor del orden democrático.

"La marcha es abierta, participarán los sectores que forman el Comité, también nuestros delegados provinciales. Necesitamos demostrar que el pueblo cruceño está unido", concluyó Cochamanidis, quien además sugirió que un eventual Estado de excepción sea focalizado para no perjudicar a las regiones productivas.

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