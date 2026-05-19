Caos en la ruta al Oriente: Bloqueo en Huayllani cumple su segundo día y se masifica con tres puntos de corte

La tensión y el perjuicio avanzan sobre ruedas. Este martes se cumplió la segunda jornada consecutiva de bloqueos en el sector de Huayllani, sobre la avenida Villazón, la principal vía que conecta a la ciudad de Cochabamba con el municipio de Sacaba y el oriente del país.

La medida de presión, protagonizada por comunarios y campesinos de la central de El Morro, se radicalizó de manera drástica de la tarde. Lo que comenzó a primeras horas del día como un solo punto de protesta, cerca de las 17:00 se masificó a tres puntos de bloqueo simultáneos: el primero y original, un segundo piquete al inicio del puente de la zona, y un tercero instalado directamente en el sector del peaje, dejando la transitada carretera completamente intransitable.

Algunos movilizados expresaron que su protesta es por el combustible y piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Vecinos denunciaron que los bloqueadores habrían llegado del Trópico de Cochabamba.

Troncos gigantescos y el drama de una ambulancia

Los movilizados cortaron ramas y talaron árboles de gran tamaño, dejando enormes pedazos de troncos cruzados sobre la capa asfáltica como advertencia definitiva, también piedras, llantas y cables. La contundencia del bloqueo quedó en evidencia cuando una ambulancia de emergencia quedó varada al intentar pasar por el sector; el tamaño de la madera le impedía avanzar.

Al notar que ese punto específico estaba momentáneamente deshabitado por los manifestantes, el vehículo de salud tuvo que dar marcha atrás para buscar el carril contrario. Allí, gracias a la solidaridad de varios peatones que empujaron con fuerza los pesados troncos, la ambulancia pudo finalmente sortear el obstáculo y continuar su rumbo.

Peripecias en dos ruedas y caminos de tierra

Para el resto de los ciudadanos y el transporte pesado, la situación es un verdadero viacrucis. Ante el cierre de la vía principal, los conductores se ven obligados a realizar maniobras peligrosas y desviar por rutas alternativas completamente accidentadas y de tierra.

"Estoy yendo de mi trabajo para mi casa y me veo obligado a pasar por aquí. Cada vez está más conflictivo", lamentó resignado un ciudadano que intentaba cruzar a bordo de su motocicleta.

La hostilidad en la zona ha ido en aumento con las horas. Según reportes del lugar, los bloqueadores se encuentran con una actitud muy agresiva, prohibiendo de manera estricta el acercamiento de los medios de comunicación y la prensa. Asimismo, obligan a los motociclistas a apagar sus motores para transitar a pie y, en muchos casos, les cierran el paso por completo exigiéndoles que den la vuelta y busquen otros desvíos alejados, consolidando un panorama de total perjuicio para el eje metropolitano de Cochabamba. No pueden pasar ni caminando. Los vecinos piden una pronta solución por los perjuicios que generan este tipo de movilizaciones.

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