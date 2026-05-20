¿Viaja hoy? Estas son las rutas suspendidas desde la Bimodal de Santa Cruz

Las salidas de buses desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz hacia los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba continúan suspendidas debido a los conflictos y puntos de bloqueo registrados en distintas carreteras del país.

Desde la Dirección Departamental de Tránsito informaron que ninguna empresa está realizando viajes hacia estos destinos debido a la imposibilidad de garantizar el tránsito en las rutas afectadas.

En contraste, las salidas hacia Sucre fueron rehabilitadas durante esta jornada, luego de haber sido suspendidas la noche anterior. Sin embargo, se reportó que en Chuquisaca persisten algunos puntos de bloqueo que dificultan la conexión desde la capital hacia Oruro y La Paz.

Asimismo, los viajes hacia Camiri se desarrollan con normalidad. En cuanto a las rutas afectadas por el bloqueo en San Julián, las empresas de transporte continúan operando mediante desvíos alternativos para permitir que los pasajeros lleguen a sus destinos.

Las autoridades mantienen un monitoreo constante de la situación, mientras los viajeros permanecen atentos a posibles cambios en la habilitación de rutas y salidas desde la terminal.

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