"Es un perjuicio total": Transportistas de Santa Cruz exigen levantar bloqueos

Las protestas y cortes de ruta en el país han alcanzado un punto crítico que amenaza directamente la estabilidad financiera de miles de familias, de acuerdo a lo que indica el sector transporte. Tras más de dos semanas de asfixia vial, Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano y provincial, manifestó también que “hemos sacado un pronunciamiento público rechazando rotundamente estos bloqueos, estos paros, estos bloqueos en carretera que están perjudicando a todo un país, perjudicando al trabajador que gana del día, es un perjuicio total”.

La parálisis de los caminos no solo frena la movilidad de los ciudadanos, sino que ha desatado una preocupante escasez de insumos básicos y carburantes en diversas regiones, según indica Guerrero.

Ante este escenario, el dirigente lanzó una dura advertencia sobre la realidad que enfrentan sus bases: “nos vemos perjudicados porque no hay combustible, no hay diésel, hay más pobreza por culpa de los bloqueos”.

Cuestionamientos a la legalidad de la medida

Además del daño logístico que mantiene a numerosos pasajeros varados en las rutas provinciales, la dirigencia del sector cuestionó fuertemente el trasfondo político de las movilizaciones. “Su medida no es legal porque están pidiendo la renuncia del presidente, es una demanda incorrecta; pedir la renuncia de un presidente que está seis meses no es una medida legal”, concluyó Guerrero al exigir que se levanten las medidas de presión.

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