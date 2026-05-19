Una situación vial estuvo a punto de transformarse en tragedia cuando una motocicleta se incendió repentinamente mientras circulaba por el Quinto Anillo y la avenida Santos Dumont en Santa Cruz. Los dos jóvenes que se dirigían a la universidad lograron salvar sus vidas, aunque sufrieron serias quemaduras en los pies luego de que las llamas alcanzaran rápidamente sus calzados en plena marcha.

El fuego se expandió con tal velocidad que afectó gravemente al motorizado en cuestión de minutos. Debido a las heridas sufridas en sus extremidades inferiores, ambos universitarios tuvieron que ser evacuados hacia una clínica privada de la ciudad para recibir atención médica especializada.

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