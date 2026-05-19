DDHH pide pausa humanitaria de 48 horas para frenar la crisis en La Paz y El Alto

La prolongación del conflicto social y los efectos acumulados de las protestas en La Paz y El Alto llevaron a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a plantear una pausa humanitaria de dos días, con el objetivo de reducir la tensión y permitir el restablecimiento de servicios y el abastecimiento para la población.

El representante de la institución, Emilio Loza, realizó un llamado a la pacificación y propuso detener temporalmente las medidas de presión ante las consecuencias que ya comienzan a sentirse en distintos sectores del departamento.

“Queremos hacer un llamado a una pacificación total. Hemos propuesto un cuarto intermedio de dos días por la situación que ha estado pasando”, manifestó.

Foto: Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Emilio Loza. Red Uno.

La propuesta contempla el levantamiento temporal de bloqueos y protestas para facilitar la libre circulación y reducir las afectaciones derivadas del conflicto.

“Esos dos días, ¿qué tenemos que hacer? Uno, que se levanten los bloqueos y la protesta. Esto va a hacer que haya una libre transitabilidad”, sostuvo Loza.

Desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos advirtieron que la continuidad de las medidas de presión estaría generando vulneraciones a derechos fundamentales relacionados con la alimentación, el acceso a productos esenciales y otros servicios básicos.

La propuesta también busca aprovechar ese periodo para instalar espacios de diálogo entre autoridades y organizaciones sociales. La iniciativa plantea convocar a ministros, viceministros, técnicos y abogados para acercarse a los sectores movilizados e intentar una salida negociada.

El pedido fue respaldado por el diputado del PDC, Daniel Fernández, quien consideró necesaria la participación de actores mediadores para disminuir la conflictividad. Mientras persisten los bloqueos y movilizaciones, distintos sectores continúan expresando preocupación por el impacto social, económico y humano que atraviesa el departamento paceño.



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