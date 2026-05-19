Vecinos salen a limpiar las calles tras los disturbios en el centro paceño

Luego de los hechos de violencia y tensión que marcaron la pasada jornada en el centro paceño, vecinos de la calle Sucre salieron desde tempranas horas a limpiar los restos de basura, piedras y escombros que quedaron acumulados tras los enfrentamientos entre grupos movilizados y la Policía.

Las calles amanecieron cubiertas de residuos luego de horas de disturbios y agresiones registradas en diferentes sectores de la ciudad. Durante los momentos más críticos de la jornada, se observó cómo distintos objetos acumulados en las vías públicas fueron utilizados en medio de los enfrentamientos.

Según los reportes, tanto personas movilizadas como algunos ciudadanos presentes en el lugar manipularon basura y residuos para utilizarlos durante las agresiones y enfrentamientos. En algunos casos, habitantes de la zona reaccionaron para defenderse ante la escalada de violencia que se registraba en el sector.

La situación dejó una imagen de desorden y deterioro en varias calles del centro de La Paz, obligando a los vecinos a organizarse para recuperar la normalidad en el sector y despejar las vías.

La limpieza se desarrolla mientras persiste un ambiente de tensión en la sede de Gobierno, luego de una jornada caracterizada por enfrentamientos, daños materiales y hechos de violencia que también dejaron personas heridas y operativos policiales en diferentes puntos de la ciudad.

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