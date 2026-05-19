Reporte actualizado: estos son los bloqueos activos hoy en La Paz y El Alto

La jornada de este 19 de mayo se desarrolla bajo un escenario de creciente tensión en La Paz y El Alto, donde nuevos bloqueos, marchas y concentraciones se extienden por diferentes puntos urbanos y carreteros, profundizando las dificultades de tránsito y la crisis de abastecimiento que enfrenta la región.

De acuerdo con el reporte policial actualizado, uno de los puntos conflictivos se encuentra en el Puente Bolivia, sobre la avenida 6 de Marzo, donde maestros rurales instalaron una concentración con bloqueo de vías.

Otro punto fue identificado entre Final Los Andes y Río Seco, donde la Federación de Maestros en Educación Rural de La Paz desarrolla una marcha de protesta. A ello se suma la movilización anunciada por la FEJUVE Sur en la ex Tranca Senkata, desde donde se prevé una marcha rumbo al centro paceño.

Transportistas en La Paz

La Policía también reportó concentraciones de transportistas de Laja en la avenida Buenos Aires y movilizaciones de la Federación de Trabajadores Campesinos en inmediaciones del Teleférico Rojo. Asimismo, organizaciones de Ponchos Rojos y sectores campesinos se concentraron en la autopista La Paz–El Alto.

Foto: Reporte actualizado de transitabilidad en La Paz y El Alto. Policía Boliviana.

Las restricciones no se limitan al área urbana. El reporte oficial identifica múltiples puntos de bloqueo en rutas estratégicas del departamento.

En El Alto se registran cortes en la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, avenida Juan Pablo II, San Roque, Multifuncional y Ballivián.

En la zona Sur los bloqueos afectan la carretera a Palca, Río Abajo y Achocalla.

En la carretera La Paz–Yungas existen restricciones en Palos Blancos, Tranca Tajwili, Puente Coroico y el cruce a Sapecho.

Foto: Reporte actualizado de transitabilidad en La Paz y El Alto. Policía Boliviana.

La ruta La Paz–Oruro presenta bloqueos en Sica Sica, Konani, Patacamaya, Achica Arriba y la tranca de Senkata.

Las dificultades también alcanzan la carretera a Copacabana, con puntos de conflicto en Batallas, Achacachi y Ancoraimes; mientras que la vía hacia Desaguadero presenta bloqueos en Tiahuanaco, Jesús de Machaca y Guaqui.

Vías sin circulación de vehículos

Asimismo, la carretera a Viacha registra cortes en el municipio de Viacha, avenida Ladislao Cabrera y Puente Jacha Tupo.

Las autoridades policiales advirtieron además que Plaza Murillo permanece con accesos restringidos y cierre de vías por razones de seguridad.

Ante la expansión de los puntos de conflicto, la Policía recomendó a la población tomar previsiones y utilizar rutas alternas para evitar retrasos y complicaciones en sus desplazamientos. La ampliación de bloqueos ocurre en un contexto donde la escasez de alimentos, combustible y medicamentos comienza a afectar cada vez más a la población paceña y alteña.

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